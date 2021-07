Knižka zo Zbojníckej chaty o novom turistickom semafore: Smiešne, že hneď má poruchu

Nerozumie, ako bez kamier počítajú ľudí.

15. júl 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Slovenskou agentúrou životného prostredia spustilo posledný víkend nový informačný portál pre všetkých turistov v chránených oblastiach, takzvaný turistický semafor. Jeho cieľom je odľahčiť preťažené turistické trasy. Semafor rozdeľuje podľa počtu ľudí turistické trasy na červené, oranžové a zelené.

Krátko po spustení sa však Veľká Studená dolina, kde je napríklad Zbojnícka chata, ocitla v červenej fáze. Jej chatár Miki Knižka semafor kritizuje a upozorňuje, že v doline sa v týchto dňoch pohybuje len minimum turistov. Semafor podľa neho neodzrkadľuje skutočnú situáciu na turistických trasách.

V rozhovore sa vyjadruje aj k tomu, prečo sezóna v Tatrách vyzerá ako v októbri, koľko ľudí chodí v týchto dňoch na Zbojnícku chatu, aké novinky zaviedli na chate kvôli pandémii a ako je to s personálom, ktorého má mnoho prevádzok v súčasnosti nedostatok.

Ministerstvo životného prostredia oznámilo na túto sezónu spustenie nového turistického semaforu, ktorý má odbremeniť prírodu tým, že si ľudia pozrú miesta plné ľudí a mohli by sa im vyhnúť. Krátko po jeho spustení ste upozornili na to, že systém zle vyhodnotil situáciu vo Veľkej Studenej doline, kde sa nachádza aj Zbojnícka chata. Ocitla sa v červenej fáze, čo znamená, že by sa v nej malo pohybovať veľa turistov. Na sociálnej sieti ste písali, že v doline sa v týchto dňoch pohybuje len veľmi málo ľudí. Ako ste to riešili?

- Volal som na linku ministerstva životného prostredia, ktorá je zriadená k turistickému semaforu. Povedali, že sa ospravedlňujú a že majú technickú poruchu. Prišlo mi smiešne, že sa spúšťa nová aplikácia a hneď je tam porucha. Druhá vec, ktorej úplne nerozumiem, je, na základe čoho sú vyhodnocované jednotlivé lokality. Pokiaľ viem, v žiadnej doline nie sú počítadlá ani kamery, a je veľmi ťažké vyhodnocovať, koľko ľudí sa na danom mieste pohybuje. Keď sa niekto postaví na Hrebienok, kde prechádza veľa ľudí, ale následne sa roztrúsia niekoľkými smermi, je zavádzajúce na základe toho predpovedať vývoj v dolinách. Bola by to dobrá vec, ak by to bolo dotiahnuté do konca.

Ministerstvo reagovalo, že po tejto situácii sa to už vyriešilo a dali to do poriadku. Vy ste však v utorok opäť písali, že dolina je v červenej fáze.