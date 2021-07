Tatranská záchranárska legenda Jaroslav Švorc po takmer štvrťstoročí končí

Nik nedokáže zachrániť človeka sám, vraví.

24. júl 2021 o 0:00 Michal Frank

ŠTRBA. Na čele Dobrovoľného zboru Tatranskej horskej služby (DZ THS) stál 24 rokov. Teraz sa rozhodol, že už dá priestor mladším.

„Oficiálne stále figurujem ako predseda, kým nebude zvolený nový náčelník, ktorý by mal byť zvolený na najbližšom valnom zhromaždení. Teda de iure ešte som predsedom, ale už tie všetky náležitosti prevádzam na podpredsedu Fera Mrázika, ktorý teda vedie v súčasnosti zbor. Až do valného zhromaždenia, ktoré buď zvolí jeho alebo nového predsedu,“ hovorí pre Korzár Jaroslav Švorc (68) zo Štrby, legenda medzi dobrovoľníkmi horskej služby.

„Ako spieval Karel Gott, že čas letí ako bláznivý, je to prirodzený proces. Jednoducho, dozrel čas,“ vraví.

„Dôvodov je viac. Jednak, 24 rokov v takejto vedúcej funkcii je dosť. Neviem, že by bol niekto na čele dobrovoľnej horskej služby dlhšie. Druhá vec, predsa len človek má svoje roky. Mladší majú svoje predstavy a mohol by to byť nový impulz. No hlavne som už pociťoval, že už by bolo načase si trochu oddýchnuť a venovať sa horskej službe nielen administratívne a organizačne, ale vyjsť do tých kopcov s čistou hlavou.“

Členom DZ THS teda ostáva naďalej. Súčasťou dobrovoľnej horskej služby je už štyridsať rokov.

Organizáciu síce považuje za svoje dieťa, ale za také, ktoré už stojí na vlastných nohách.

Na začiatku nemali nič

„Keď som preberal funkciu predsedu, bolo to na ustanovujúcom valnom zhromaždení ako občianskeho združenia. Nemali sme nič, ani obálku, ani pero. Zo svojich sme s vtedajším podpredsedom dali po 250 korún, aby sme mohli zriadiť účet. Preto, aby sme sa mohli zaregistrovať na ministerstve vnútra a dostať IČO. Nemali sme vôbec nič. Mali sme ľudí, ktorých bolo treba školiť, vystrojiť a postupne sme všetko začali rôznymi cestami zháňať.“