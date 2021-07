Lávku cez Ružín pre peších a cyklistov v Margecanoch slávnostne otvorili

Regiónu má priniesť podporu turizmu.

16. júl 2021 o 17:23 TASR

MARGECANY. Nová lávka pre peších i cyklistov, ktorá spája brehy vodnej nádrže Ružín, má prispieť k rozvoju turizmu v regióne.

Otvorili ju tam v piatok popoludní.

Projekt bol podporený z prostriedkov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sumou približne 200 000 eur.

"Pred tromi rokmi sme získali v rámci akčného plánu rozvoja okresu Gelnica financie na projekčné práce. Následne sme požiadali aj o financie na realizáciu. Podarilo sa nám dielo za približne 220 000 eur, z toho sumou približne 20 000 eur prispela obec," uviedol starosta obce Margecany Igor Petrik (nezávislý).

Ďalší projekt na pláne

Lávka má podľa jeho slov nad vodou približne 60 metrov a celkovú dĺžku viac ako 110 metrov.

Spája katastre obcí Margecany a Jaklovce.

"Máme ešte ďalší projekt v rámci MIRRI SR. Požiadali sme o ďalších 130 000 eur, máme hodnotiacim výborom okresu odsúhlasených 97 000 eur. Je to na rozhodnutí MIRRI SR. Urobili by sme ešte nájazdové rampy, ktoré sú dosť dlhé, a preto aj finančne náročné," doplnil Petrik s tým, že v budúcnosti by chceli, aby bola lávka súčasťou cyklotrasy od ružínskeho priehradného múru až na Kojšovskú hoľu.

"Sme veľmi radi, že sa to zrealizovalo. Most spája obce, nielen symbolicky, ale prináša to v podstate aj novú kvalitu z pohľadu turizmu," povedal štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič.

Kaliňák: Zákony treba nastaviť na životné situácie

Podľa ústredného riaditeľa Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka je Slovensko typická vidiecka krajina, keďže až 96 percent samospráv tvoria dediny.

Je preto podľa neho dôležitá medziobecná spolupráca, ako to bolo i pri tomto projekte.

"Ak hovoríme napríklad o cyklotrasách a podobne, to už nie je problém iba legislatívny alebo týkajúci sa financií, ale je potrebné spárovať legislatívu s peniazmi. Na Slovensku z plánu obnovy máme nula eur na majetkovo-právne usporiadanie pozemkov, ale zároveň 100 miliónov eur na cyklotrasy. Žiadnu cyklotrasu nevybudujeme na pozemkoch, ktoré nemajú jedného pána, takže je potrebné nastaviť zákony a paragrafy na životné situácie," skonštatoval Kaliňák.

Usporiadanie pozemkov ako téma dňa

Čerpanie eurofondov a tiež majetkovo-právne usporiadanie pozemkov bolo hlavnou témou zasadnutia členov Združenia miest a obcí Hnileckého regiónu, ktoré sa v Margecanoch konalo v piatok predpoludním.

"Ak neusporiadame pozemky, samosprávy nebudú môcť čerpať eurofondy, pretože každý eurofondový projekt je viazaný na vlastnícke vzťahy k pozemkom. Prísľub bol taký, že rezort MIRRI SR si uvedomuje vážnosť situácie. Je to problém viacerých ministerstiev, tak je asi najvyšší čas, aby sa čo najviac ministerstiev spojilo a dalo na túto jednoduchú otázku ako ďalej s eurofondmi zrozumiteľnú odpoveď," dodal Kaliňák.