Škodovka narazila do mosta, zranila sa celá posádka. Aj dieťa

Polícia vyšetruje nehodu v okrese Gelnica.

26. júl 2021 o 11:41 Róbert Bejda

KLUKNAVA. Polícia informuje o dopravnej nehode v okrese Gelnica so zranením celej päťčlennej posádky.

„V nedeľu vo večerných hodinách viedol 27-ročný vodič z okresu Gelnica motorové vozidlo značky Škoda po ceste do obce Kluknava. Na rovnom úseku cesty, pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu vozidla, prešiel s ním do protismernej časti vozovky. Tam čelne narazil do premostenia mosta ako aj jeho zábradlia," uviedla košická polícia na sociálnej sieti.

Po nehode ostalo vozidlo zakliesnené v protismernej časti vozovky.

Vodič bol podrobený dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s negatívnym výsledkom.

Pri dopravnej nehode utrpeli štyri osoby ľahké zranenia a jedna osoba sa zranila ťažko.

Okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.

