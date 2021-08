Tatry sú plné turistov, v Belianskej jaskyni to necítia. Pozrite si fotografie

Sezóna sa s rokom 2019 nedá vôbec porovnať.

1. aug 2021 o 16:28 Ľubomír Lehotský

VYSOKÉ TATRY. Leto vo Vysokých Tatrách po prvýkrát v tomto roku ukázalo svoju upršanejšiu tvár, čo sa hneď ukázalo aj na zvýšení návštevnosti jedinej tamojšej sprístupnené jaskyne.

Ako pre Korzár potvrdil správca Belianskej jaskyne Jozef Bachleda, hoci sú otvorení už od mája, s počtom návštevníkov z roku 2019 sa to nedá ani porovnať. Navyše v Belianskych Tatrách prišli úplne o návštevníkov zimnej sezóny.

„Vypadli nám najmä poľskí turisti, ktorých denne prichádzalo aj 500 - 600. A hoci počúvam že Tatry sú plné, my to zatiaľ v jaskyni necítime. Aj preto sme vďační, ak občas zrána zaprší a tak si to turisti namieria k nám. Sú nároční a chcú byť vybavení čím skôr, preto flexibilne nasadzujeme brigádnických sprievodcov na vstupy aj každých 15 minút," dodal Bachleda.

Zatiaľ otvorená

V Tatrách je teraz počuť predovšetkým slovenčinu, už menej češtinu, poľštinu, maďarčinu či ruštinu, čo aj odráža situáciu na hraniciach a v celom cestovnom ruchu poznačenom pandémiou.

Belianska jaskyňa by mala byť, aj napriek možným jesenným opatreniam, otvorená až do času, kým to nezakážu hygienické opatrenia alebo samotná Správa slovenských jaskýň.