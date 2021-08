Do Slovenského raja umiestnili ekotoalety, doviezli ich z Francúzska

Ide o novinku letnej turistickej sezóny.

7. aug 2021 o 13:18 SITA

POPRAD. V Slovenskom raji pribudli dve ekologické toalety, ide o novinku letnej turistickej sezóny. Umiestnili ich v závere rokliny Suchá Belá, v lokalite Žľabky. Práve v tomto bode sa stretáva viacero turistických trás, a teda aj viac turistov.

Ako ďalej povedala Jana Skokanová (KDH), predsedníčka Mikroregiónu Slovensky raj a zároveň starostka obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves), ekotoalety doviezli z Francúzska a stáli 11-tisíc eur. Ide o súčasť projektu financovaného Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie (DBU).

Dámy i páni

Dve toalety, jedna pre dámy, druhá pre pánov, sú umiestnené v drevenej chatke s rozmerom dva metre krát meter a pol.

„Fungujú na princípe latríny, nie je v nich voda, ale ťahá sa od nich asi dvojmetrový pás, ktorý sa posúva dozadu do plastového kontajnera, v ktorom sú dážďovky. Tie sa živia humusom. Keď sa kontajner naplní, tak musíme humus vybrať,“ opísala Skokanová.

Práve čistenie zabezpečuje obec. „Niekomu to pripadá ako v 15. storočí, ale má to niečo do seba. Musíme sa naučiť to čistiť, aby to spĺňalo daný účel,“ poznamenala starostka.

Zrejme pilot

Podľa Skokanovej nešlo o lacnú záležitosť. Z projektu išlo 11-tisíc eur na spomínané dva kontajnery s dážďovkami a ich dovoz z Francúzska. Obec ešte zabezpečila zafinancovanie drevenej chatky, do ktorej sa toalety uložili a prípravu terénu.

„Neviem o tom, že by na Slovensku bola takáto ekotoaleta, asi sme v tomto smere pilotom. Ale v národných parkoch vo Švajčiarsku, Nemecku a vo Francúzsku je to už bežné,“ skonštatovala starostka.