Jedno dieťa v Tatrách uhryzol had, druhé sa zranilo

Pomohli im horskí záchranári.

10. aug 2021 o 20:29 Klaudia Jurkovičová

VYSOKÉ TATRY. Horskí záchranári boli v utorok požiadaní o pomoc pre 6–ročného chlapca, ktorého pravdepodobne uhryzol had do ruky po páde do trávy na Prednom Solisku.

Nachádzal sa v blízkosti lanovky pod Soliskom.

Rodičia zišli s chlapcom lanovkou na Štrbské Pleso, kde ho ošetrili horskí záchranári.

Pri Dome Horskej záchrannej služby v Starom Smokovci ho odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

Krátko pred ukončením záchrannej akcie prišlo druhé volanie o pomoc rovnako z Predného Soliska. Desaťročné dievča si pádom na turistickom chodníku spôsobilo viaceré odreniny a pomliaždeniny.

Horskí záchranári dieťa po príchode ošetrili a pomocou nosidiel transportovali k lanovke, ktorou bolo zvezené na Štrbské Pleso, kde ho odovzdali privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

O zásahoch informovali na sociálnej sieti.