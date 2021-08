Najzaočkovanejšia obec z lotérie je dedina na východe s 23 zaočkovanými obyvateľmi

Pomohol domov sociálnych služieb.

17. aug 2021 o 0:00 Lenka Haniková

LEGNAVA, STARÁ ĽUBOVŇA. V nedeľu večer v prvej časti očkovacej lotérie vysielanej na RTVS moderátori Vera Wisterová a Marcel Forgáč medzi štatistikami o zaočkovanosti predstavili aj obec s najvyšším percentom zaočkovaných ľudí.

Dedinka Legnava na severovýchode Slovenska v okrese Stará Ľubovňa má zaočkovaných 73,4 percenta obyvateľov.

Po tejto správe sa spustil potlesk a moderátorka Vera Wisterová to komentovala slovami, že jej to síce nejako nevychádza, ale inak je to famózne.

Ešte predtým totiž moderátori hovorili o tom, že najmenej ľudí je zaočkovaných práve na severnom a východnom Slovensku.

Na chvoste rebríčka v počte ľudí s vakcínou proti covidu je dlhodobo napríklad Gemer.

Obyvateľov Legnavy za dobrý prístup k očkovaniu pochválila na sociálnej sieti následne napríklad poslankyňa Národnej rady za OĽaNO Romana Tabák.

Poďakovala sa Legnavčanom za ich zodpovednosť s tým, že by mali byť vzorom pre ďalšie obce a mestá na Slovensku.

Ako sa im to podarilo

Dedinka na severovýchode Slovenska v blízkosti hraníc s Poľskom s 95 obyvateľmi teda podľa štatistík dosiahla kolektívnu imunitu.

Pozreli sme sa na to, čo je za vysokým percentom očkovaných.