Prevádzky v oranžovom okrese Gelnica: Jednej sa zmenila klientela, druhej klesli tržby

Musia sa prispôsobiť opatreniam.

18. aug 2021 o 19:13 TASR

GELNICA. Viaceré zariadenia, ktoré v okrese Gelnica poskytujú ubytovacie a stravovacie služby, fungujú v režime OTP, teda očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia covid-19.

Medzi ne patria aj dve reštauračné zariadenia v Helcmanovciach a v Jaklovciach.

Ďalšie sprísnenie opatrení by ich prevádzky mohlo výrazne ovplyvniť, tvrdia.

Zmena klientely

Zariadenie v Helcmanovciach v súlade s opatreniami znížilo kapacitu pre wellness.

Ak by došlo k jeho zatvoreniu, podľa prevádzkovej manažérky Antónie Kozikowskej by prišli aj o ubytovaných, ktorí ich vyhľadávajú najmä pre túto službu.

„Požadujeme potvrdenie o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia alebo negatívny test. Myslím, že každý to akceptuje. Zatiaľ sa nám nestalo, že by sa nejaký hosť rozčuľoval alebo podobne. Vopred sa pýtajú, čo je potrebné. Snažia sa urobiť si aspoň antigénový test,“ povedala.

Rušenie rezervácií v súvislosti s tým, že okres Gelnica je podľa covid automatu v oranžovej fáze, nezaznamenali.

Naopak, v uplynulých mesiacoch postrehli miernu zmenu klientely. Začali ich navštevovať ľudia zo vzdialenejších miest Slovenska a na dlhšie obdobie.

Predpokladá, že jedným z dôvodov je aj to, že niektorí počas pandémie uprednostňujú skôr odľahlejšie miesta s menšou koncentráciou ľudí, ako je napríklad penzión rodinného typu.

Pokles tržieb o 20 percent

Režim OTP zvolilo aj zariadenie v Jaklovciach, o čom hostí informujú prostredníctvom oznamu na vchode.

Ako povedal Mojmír Lukáč, od pondelka zaznamenali približne 20-percentný pokles tržieb. Podľa neho je však predčasné pripisovať to tomu, že ide o dôsledok prechodu do oranžovej fázy.

Zhodnotiť by sa to dalo možno neskôr, no ako dodal, jedným faktorom by mohlo byť aj ochladenie.

Prísny lockdown by zrejme znamenal zatvorenie

Ak by opäť došlo k prísnemu lockdownu, podľa Lukáča by s prevádzkou pravdepodobne skončili.

„Poučili sme sa z predchádzajúceho obdobia. Štát nám nedal nič. Keď sa bude opakovať situácia, aká bola, zavrieme, ľudí prepustíme a uvidíme. Potom by sme možno cez leto otvorili. Na udržanie som dal všetky svoje peniaze, aj som si požičal,“ priblížil.

V oranžových okresoch platia prísnejšie podmienky napríklad pre hromadné podujatia, reštaurácie, fitnescentrá či wellness, ale aj svadby a kary.

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup. Počet ľudí sa odvíja od režimu, ktorý si vyberú.

Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.