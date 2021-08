Poslankyňa Tabák sa vráti k potoku, kde sa kúpala. Nahrá video so šéfom Správy TANAP

Novú vežu na Štrbskom Plese bojkotuje.

23. aug 2021 o 2:04 Jaroslav Vrábeľ

Aká je šanca, že sa podarí vypátrať a potrestať Poliakov, ktorí sa kúpali priamo v Štrbskom plese, čo odfotili a zverejnili na facebooku zrejme náhodní okoloidúci turisti?

Pavol Majko. (zdroj: archív)

A v akom stave je riešenie podobnej, ostro sledovanej kauzy poslankyne Národnej rady SR Romany Tabák (OĽaNO), ktorá sa dokonca ešte aj sama pochválila na sociálnej sieti záberom, ako leží v prísne chránenom tatranskom potoku?

Nielen o týchto, ale aj o ďalších aktuálnych témach z našich veľhôr sa denník Korzár rozprával s riaditeľom Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavlom Majkom.

Ako sa koná v prípade kúpania sa poľských turistov v Štrbskom plese?

My sme to ani nezaregistrovali, dozvedeli sme to len z facebooku. Volala nám naša tlačová z Banskej Bystrice, že také niečo koluje po sociálnej sieti. Naši strážcovia to nezaznamenali, lebo nemôžu byť všade, ale niekto to nafotil a zverejnil, stalo sa to zrejme v priebehu minulého týždňa. My však ak by sme aj identifikovali tých ľudí, tak nebudú postihnutí, pokiaľ neboli prichytení a potrestaní priamo pri čine. A ďalším problémom zas je, že Slovenská inšpekcia životného prostredia nerieši takéto prípady smerom do zahraničia.

Je vôbec možné týchto Poliakov nejako identifikovať?