V Poprade očkujú aj netradične. Priamo na ulici a to v stane

Bez registrácie ponúkajú vakcínu od spoločnosti Johnson&Johnson.

26. aug 2021 o 22:00 VERONIKA MICHALČÍKOVÁ

POPRAD. V centre Popradu od stredajšieho popoludnia stojí netradičné očkovacie centrum. Je ním stan.

V jeho vnútri podávajú očkovaciu látku proti koronavírusu rovnako ako v každom inom očkovacom centre.

Možnosť zaočkovať sa bez registrácie a priamo na ulici využilo len za stredu 69 ľudí.

Vo štvrtok krátko po pätnástej hodine ich bolo už vyše 60.

Očkuje sa jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson.

„Očkovať sme začali v stredu a pokračovať budeme až do soboty každý deň od 10.00 do 18.00 h,“ uviedol administratívny pracovník, zdravotník Martin Šulák, ktorý zároveň ľuďom sprostredkúva základné informácie o očkovaní a usmerňuje ich pri vstupe do stanu.

Podľa jeho slov očkovanie ide veľmi rýchlo, ľudia nečakajú v radoch a celý proces trvá približne 20 minút.

Zaočkovaní dostanú na mieste certifikáty o podaní očkovacej látky a do emailovej schránky im príde digitálne osvedčenie, takzvaný covid pass.

Prišla až z Prešova

Lekárka z očkovacieho tímu Viktória Sedláková pricestovala do Popradu až z Prešova.