Dvojkoľajnosť ničomu neprospieva, zhodli sa poslanci po prieskume v Tatrách

Videli bezzásahové územie i druhý prístup.

27. aug 2021 o 18:16 TASR

VYSOKÉ TATRY. Poslanci Národnej rady (NR) SR vykonali tento týždeň v Tatranskom národnom parku (TANAP) poslanecký prieskum zameraný na bezzásahovú ochranu a aktívny manažment v lesoch.

Pozreli si Tichú dolinu, Smokovce a Tatranskú Javorinu.

Uviedol to predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina).

Prieskum schválil parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo minulý rok, pre pandémiu sa jeho realizácia odkladala.

Pôvodne sa týkal len lesného hospodárstva v chránených územiach v súvislosti s aktívnym manažmentom a bezzásahovým režimom.

Karahuta však podotýka, že medzičasom do toho vstúpila reforma národných parkov, a tak sa prieskum týkal aj jej.

"Poslanecký prieskum bude jedným z podkladov na rozhodovanie poslancov pri schvaľovaní presunu pozemkov v národných parkoch," hovorí Karahuta.

Tri lokality

Poslanecký prieskum sa týkal troch tatranských lokalít - Tichej doliny, Smokovcov a Tatranskej Javoriny.

Poslanec NR SR a podpredseda výboru Jaromír Šíbl (OĽaNO) poukázal na to, že v Tichej doline bola pred 17 rokmi kalamita a spor o to, či do územia s najprísnejším stupňom ochrany aktívne zasahovať.

"Pozreli sme sa, ako vyzerajú územia dnes. Zistili sme, že bolo správne rozhodnutie ponechať ich na prirodzený vývoj," povedal Šíbl.

Dodal, že z hľadiska ochrany prírody aj iných funkcií národného parku vyzerajú bezzásahové územia dobre.

Poslanci si prezreli aj lokalitu Smokovcov, územia s tretím stupňom ochrany prírody, kde sa uplatnil aktívny manažment.

"Zhodnotili sme, že je to viac-menej v poriadku, keďže ide o zónu, kde sa aj do budúcna uvažuje nad aktívnym manažmentom," poznamenal Šíbl.

Rôzne názory

Ďalšou oblasťou poslaneckého prieskumu bola Javorová dolina.

Názory na hospodárenie v lokalite nie sú podľa Šíbla jednotné.

"Štátna ochrana prírody má odborný názor, aby to ostalo v bezzásahovom režime. Kolegovia zo Štátnych lesov TANAP-u majú názor, že by sa tam malo aktívnejšie zasahovať," povedal Šíbl.

Poslanci sa podľa neho zhodli, že táto "dvojkoľajnosť" ničomu neprospieva.

Riaditeľ Štátnych lesov TANAP-u Ján Marhefka verí, že množstvo informácií, ktoré počas prieskumu poskytli, pomôže poslancom "v múdrom rozhodnutí nielen v prospech TANAP-u, ale predovšetkým v prospech prírody".

Jednotné riadenie

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko si myslí, že je nevyhnutné, aby štátne pozemky boli manažované jednotne.

"Prioritným záujmom vedenia národného parku musí byť ochrana života a biodiverzity v kombinácii s trvalo udržateľným využívaním územia pre potreby mäkkého cestovného ruchu. Lesnícko-drevárske aktivity by sa presunuli do menej prísnych zón. Máme pred sebou unikátnu príležitosť systémovej zmeny v ochrane prírody, ktorej cieľom je spojiť sily a vytvoriť jednotné vedenie silného národného parku," uviedol.

