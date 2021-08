Tabák sa dozvie výšku pokuty, za ohňostroj na Kriváni hrozí expolicajtovi väzenie

Všetko je na videu, riešia to 9 mesiacov.

31. aug 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

VYSOKÉ TATRY. Pod vrcholom Kriváňa, kam po uzavretom chodníku počas sezónnej uzávery vyšiel so štyrmi deťmi, si najprv pustil slovenskú hymnu.

Potom tam urobil príhovor, kde sľúbil, že spraví maximum pre ukončenie totalitného režimu v krajine do konca roka 2020.

Nakoniec sa mu v piatom stupni ochrany, aj napriek problémom s ohňom pri zapaľovaní, podarilo odpáliť veľkolepý ohňostroj.

To všetko si v rámci rodinnej mikulášskej túry 6. decembra 2020 bývalý policajt Peter Sihelský nahral a zverejnil na internete.

Sihelského video z túry a ohňostroja na Kriváni

Správa TANAP-u dala podnet inšpekcii

Tri dni nato už dostala Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) podnet od Správy Tatranského národného parku (TANAP-u).

Tá žiadala prešetrenie porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny v národnej prírodnej rezervácii Važecká dolina s možnou pokutou až do výšky tritisíc eur.

„Podnet poukazoval na rušenie pokoja a ticha odpaľovaním ohňostroja a pohybom viacerých osôb počas sezónnej uzávery. Zodpovedným za tento skutok mal byť Peter Sihelský, ktorý ho zdokumentoval na videozáznam a zverejnil na youtube.sk,“ informovala denník Korzár hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná.

Žiadne kamzíky som nevyplašil, bránil sa

Expolicajt Peter Sihelský bol v minulosti odsúdený za výtržníctvo pre streľbu z expanznej pištole na bratislavskom Hodžovom námestí a zviditeľnil sa aj ako jeden z organizátorov vlaňajších protestov proti vláde, odporca rúšok a fanúšik ruského prezidenta Vladimira Putina s tým, že chystá „skutočnú revolúciu“.

Svoju túru na Kriváň komentoval tak, že išlo o protestnú reakciu na stav krajiny, ohňostroj vystrelil ako reklamu na revolúciu a žiadne kamzíky tam nevyplašil.

„Ten pán išiel na Kriváň s deťmi v dosť nepriaznivom počasí počas sezónnej uzávery, teda v čase, keď tam nemal čo robiť, a ešte tam aj odpálil ohňostroj,“ opísal jeho konanie Korzáru pred týždňom riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko, ale dodal, že ako vyšetrovanie tohto prípadu napokon dopadlo, tak to už nevie.

„Nám inšpekcia len oznámi, že prevzali podnet. Ešte to asi nie je ukončené, lebo potom nám zase príde, že došlo k porušeniu zákona, nič viac sa však nedozvieme, ani výšku sankcie. Tu však bola dôkazná situácia taká, že on sám to zverejnil.“

Všetko je na videu, ale vyšetrujú to už 9 mesiacov

Prešlo už takmer deväť mesiacov a prípad, ktorý sa zdal byť jasnou záležitosťou, navyše je z neho zverejnené video, skutočne ešte stále nie je uzavretý.

V čom je problém, to sme zisťovali na inšpekcii životného prostredia.