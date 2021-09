Ledecký o odchode: Strana sa prikláňala k bieloruskému typu

Cíti sa oklamaný a podvedený.

8. sep 2021 o 12:47 Lenka Haniková

Vladimír Ledecký v stredu spolu s ďalšími zakladateľmi strany Za ľudí oznámil prechod do klubu Sloboda a solidarita (SaS). (Zdroj: TASR)

Poslanec parlamentu Vladimír Ledecký , ktorý bol v minulosti starostom Spišského Hrhova, spolu s ďalšími zakladateľmi opúšťa stranu Za ľudí. „Oklamaný. Podvedený. Zbytočná celá moja robota. Degradované moje postoje. Znegovaná pozitívna energia. Tak sme to ukončili. Ideme vlastnou cestou,“ napísal v stredu na sociálnej sieti. Ledecký spolu s ďalšími siedmimi poslancami sa zaraďuje do takzvanej Kolíkovej frakcie, ktorá v stredu ohlásila odchod zo strany Za ľudí a prestupuje do poslaneckého klubu Sloboda a solidarita (SaS). V rozhovore Ledecký vysvetľuje, čo odchodu zo strany predchádzalo a ako si predstavuje svoje pôsobenie v politike ďalej.

Keď sme sa v apríli rozprávali o vašom odchode z postu štátneho tajomníka na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, hovorili ste, že odchod zo strany vôbec nezvažujete. Čo sa zmenilo?

- V strane odvtedy neexistovali žiadne štruktúry, na žiadnom stretnutí neboli zvolávaní podpredsedovia strany. Dlhý čas nebolo zvolané predsedníctvo, a keď už zvolané bolo, robili sa kvôli tomu obštrukcie, aby nás znemožnili a obišli. Tak som sa radšej zameral na svoju prácu v parlamente ako predseda výboru pre sociálne veci, ľudské práva a národnostné menšiny.

V našom rozhovore ste hovorili, že ste si dali osobnú úlohu komunikovať so všetkými členmi strany, aby neodchádzali ďalší. V stredu však odišla značná časť jej zakladateľov. Prečo podľa vás projekt Za ľudí nevyšiel?

- Na straníckom sneme, kde sme zvolili ako predsedníčku Veroniku Remišovú, prišla s menami, o ktorých nikto dovtedy netušil. Postupne prichádzala s ďalšími menami, napríklad do obsadzovania dozorných rád.

Všetko robila sama a bez toho, aby to s niekým odkonzultovala. Chceli sme napríklad vidieť ľudí, ktorí idú do dozorných rád, no nechcela o tom s nami komunikovať.

Aj dva mesiace sme sa k týmto ľuďom nevedeli dostať. Jej autokratické riadenie bol najväčší problém strany, preto je v takom stave.