Marcinková: Remišová je pre mňa osobným sklamaním, Kiska naše rozhodnutie chápe

Strana Za ľudí je mŕtva, vyhlásila.

8. sep 2021 o 14:22 Lenka Haniková

Poslankyňa Vladimíra Marcinková opúšťa Za ľudí spolu so svojím otcom Vladimírom Ledeckým, bývalým starostom Spišského Hrhova. Marcinková hovorí, že stranu uniesli ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých bola strana založená, veľmi líšia. Tvrdí, že značka Za ľudí je mŕtva. „Opustili ju všetci zakladajúci členovia. Je to pre mňa veľmi emočné sledovať, do akej temnoty stranu doviedla Veronika Remišová,“ dodáva.

S Andrejom Kiskom ste stranu Za ľudí spoluzakladali. Na facebooku ste napísali, že ste do nej vložili svoje politické ideály, mladícke úspory a aj fyzické sily. Dnes ste na tlačovej konferencii spolu s ďalšími bývalými členmi strany ohlásili, že zo strany odchádzate. Odradilo vás dianie posledných dní a prehodnocujete vaše úplné pôsobenie v politike?

- V mojej politickej práci chcem pokračovať. Dala som sľub ľuďom, najmä matkám a mladým ľuďom, že sa za nich v politike budem biť a z tohto sľubu nepoľavím. Žiaľ, v strane Za ľudí som už ďalej nemohla pokračovať. Uniesli ju ľudia, ktorých hodnoty sa od tých, na ktorých sme stranu zakladali, veľmi líšia.

Ako dlho sa rodilo vaše rozhodnutie odísť zo strany Za ľudí?

- Veľmi dlho. Situácia v strane bola nedôstojná už dlhé mesiace, ale ja som stále verila, že Veronika Remišová povýši budúcnosť strany nad svoje osobné záujmy. Nestalo sa tak. Pol roka som bojovala, aby sa vymenil líder, ktorý by dal strane druhý dych a slušný líderšip.

Ako na váš odchod reagovala Veronika Remišová?