Stáročné fresky, 89 schodov aj podmanivý výhľad na Tatry. Popradský kostol je lákadlo

Pustili sa do opravy strechy.

23. sep 2021 o 21:30 Veronika Michalčíková

POPRAD. Gotický Kostol sv. Egídia v historickom centre Popradu si v auguste prišlo pozrieť 2 600 návštevníkov.

Farnosť ho plánuje postupne opraviť a začala strechou.

Rozpočet na jej opravu je 80-tisíc eur, pričom polovicu eur získala rímskokatolícka farnosť od ministerstva kultúry v rámci programu Obnov svoj dom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zachránili vzácne fresky

Zvyšnú časť financií sa farnosti nepodarilo získať, preto bola na kostole opravená iba časť strechy.

„Strechu už bolo potrebné opraviť. Do kostola síce ešte netieklo, ale zvonku bolo vidieť, že šindeľ je deravý. Čakať dovtedy, kým začne do kostola zatekať, bolo nebezpečné a to kvôli tomu, že v jeho vnútri sú historické fresky, ktoré by sa zničili,“ povedal popradský farár a dekan Popradského dekanátu Ondrej Borsík.

Zároveň dodal, že je sklamaný z prístupu kompetentných orgánov.

Farnosť musela striktne dodržať všetky stanovené termíny, podmienky opravy neboli tiež najjednoduchšie.

„Peniaze na účte napriek tomu ešte stále nemáme,“ uzavrel dekan.