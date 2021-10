Po pokuse o vraždu skončili obete v nemocnici, útočník na psychiatrii

Súd vzal Spišiaka do väzby.

1. okt 2021 o 15:28 Róbert Bejda

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, KOŠICE. Ak dá prokurátor na súd návrh na väzobné stíhanie, obvykle sa tohto úkonu zúčastňuje aj obvinený, zriedkavo i jeho obhajca.

Okresný súd Košice I však v piatok dopoludnia rozhodoval o väzobnom návrhu v prípade, keď sa obvinený výsluchu nezúčastnil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bol totiž hospitalizovaný v nemocnici a pred sudcom ho zastupoval obhajca.

Išlo o prípad zo Spišskej Novej Vsi, kde v utorok dopoludnia 44-ročný miestny muž napadol nožom dve ženy.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zaútočil na ne, keď ukladali nákup. Jednu bodol do brucha a chrbta, druhú do krku Čítajte

Ukladali nákup do auta

Podľa košickej krajskej policajnej hovorkyne Jany Mésarovej došlo k incidentu v čase, keď ženy ukladali nákup do auta. Boli vo veku 34 a 64 rokov. Útočník k nim pristúpil s nožom v ruke.

„Pod hrozbou zabitia mladšiu ženu udrel do oblasti brucha, staršiu odsotil. Potom sa rozbehol najprv k 34-ročnej žene a v úmysle usmrtiť ju bodol do oblasti brucha. Staršiu zo žien bodol nožom do krku. Keď sa mladšia zo žien chcela pred útočníkom ukryť vo vozidle, nožom jej uštedril ešte bodnú ranu do chrbta. V ďalšom útoku mu zabránil svedok celého incidentu, ktorý muža spacifikoval," opísala hovorkyňa.

Podľa predbežnej lekárskej správy utrpela staršia zo žien pri útoku zranenia s dobou liečenia do 42 dní.

Mladšia dopadla horšie, ťažké zranenia si vyžiadali okamžitý operačný zákrok v nemocnici a doba liečenia sa predpokladá na viac ako šesť týždňov.

Dva dôvody väzby

Polícia bezprostredne po čine páchateľa zadržala a eskortovala na policajné oddelenie.

Michal bol obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva.

Skončil v policajnej cele a polícia vypracovala podnet na jeho väzobné stíhanie.