Kto sa postaví Dankovi v Poprade? Mnohých politika odrádza, tvrdí Majerský

Prezradil, prečo opustil stranu Za ľudí.

10. okt 2021 o 20:45 Michal Frank

František Majerský (37), prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, už tretí rok pôsobí aj ako nezávislý poslanec v popradskom mestskom zastupiteľstve. V ňom je členom klubu Poprad 22, ktorý je v opozícii voči terajšiemu primátorovi Antonovi Dankovi (nezávislý). Bol tiež členom predsedníctva strany Za ľudí, ktorú po nezhodách s vedením strany na čele s predsedníčkou Veronikou Remišovou opustil. V rozhovore pre Korzár hovorí o vzťahoch v komunálnej a veľkej politike, naznačil aj to, ako to vidí v meste pred komunálnymi voľbami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vy ste poslancom popradského mestského zastupiteľstva, ktorý je obvykle v opozícii. Teda proti primátorovi. Ako to je?

Sme braní ako opozícia. Keď som ako poslanec nastupoval, tak som sa s pánom primátorom bavil na tému môjho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve. Povedal som, že budem dobré veci podporovať a ak s niečím nebudem súhlasiť, ozvem sa. Každý má svoj názor, mal by ho prejaviť. Myslím, že sme konštruktívna opozícia. S väčšinou vecí súhlasíme. S čím nesúhlasíme, to povieme. Napríklad pri otázke defibrilátorov, keď sme boli za primátorom s kolegyňou Husárovou, páčilo sa mu to. V minulosti, keď stál na čele mesta, tiež dal nakúpiť defibrilátory do športových hál. Páčil sa mu projekt, aby sme ich dali vonku, nech sú verejne dostupné. Na tom sme sa zhodli. Čiže je to aj jeho zásluha. Všetci poslanci to schválili, je to dobrá vec. Pri iných veciach máme rozdielne názory.

V čom máte najväčšie rozpory?

Ako klub nesúhlasíme s niektorými predajmi, ktoré sa dejú v meste. Niektoré veci sa neudiali, lebo sme ich otvorili a preto ich stiahli. Aj o tom je naša činnosť. Nemáme veľa možností ovplyvniť veci. S mnohými vecami súhlasíme, no ak nie, tak o tom hovoríme verejne. Veď na to sme boli zvolení, aby sme na veci poukazovali a tie dobré podporovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Súťaž o kúpu kina Máj vyhral poslanec Wzoš. Zmluvu podpísať neplánuje Čítajte

Jeden z vašich sporov s primátorom bolo kultúrne leto. On sa snažil otvoriť mesto pre organizovanie kultúrnych podujatí a vy ste upozorňovali na negatíva, že to môže zhoršiť epidemickú situáciu. Dá sa rozumieť argumentácii, že ľudia už chceli po tých lockdownoch niečo mať. Druhá stránka mince je pandémia. Ako to vnímate?