V úmrtiach na infarkt patríme k najhorším. Defibrilátor v obci zachránil život 14-krát

Poskladali sa naň miestni.

15. okt 2021 o 21:15 Michal Frank

František Majerský (37) je prezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov. Z pozície dlhoročného záchranára bojuje za umiestnenie defibrilátorov na verejne prístupné miesta. Pred dvoma rokmi takto umiestnili tieto život zachraňujúce prístroje v každej mestskej časti Popradu, teraz sa ich snažia dostať do každej obce. V rozhovore pre Korzár hovorí aj o tom, aké sú s nimi skúsenosti a koľkokrát už zachránili životy.

Podporujete umiestňovanie defibrilátorov na rôzne verejne dostupné miesta. Čo konkrétne chystáte?

- Pred piatimi rokmi sme začali tento projekt, zatiaľ sa nám podarilo umiestniť 102 defibrilátorov. Vidíme v tom veľký význam a pomoc pre ľudí. Dĺžka príchodu záchrannej služby sa nám z roka na rok predlžuje, už teraz je to 12 minút. Všetci dobre vieme, že ak sa s odpadnutým človekom nič nerobí, neposkytne sa mu prvá pomoc, nezačne sa mu stláčať hrudník, tak veľkú šancu nemá. Každé použitie defibrilátora zvyšuje šance na prežitie o 70 percent.

Za tých päť rokov sa podarilo zachrániť viacero ľudí vďaka defibrilátorom. Je to veľká pomoc pre tých, ktorí čakajú na záchrannú službu. Do jej príchodu môže pomocou defibrilátora vyškolený človek, napríklad dobrovoľný hasič či zamestnanec úradu, zachrániť život.

Hovoríte, že ste umiestnili 102 defibrilátorov. Kde všade sú?

- Najviac ich je v regióne Poprad. Je tam 22 verejných defibrilátorov. Tento rok sme sa zamerali na celý okres Poprad, postupne už budú skoro v každej dedine. Plus okres Kežmarok a ozývajú sa aj obce z iných regiónov, keď vidia našu činnosť. Z Košíc, z Bratislavy... My im poradíme, kde sa môžu preškoliť.

Lebo ten projekt nie je náš popradský výmysel, vo svete funguje. Záchranná služba dá do dedín, v ktorých pôsobí, defibrilátory a vyškolí ľudí v danej obci. To robíme aj my. Našou podmienkou je, že musí byť verejne dostupný napríklad na fasáde obecného úradu alebo hasičskej zbrojnice. Väčšinou sú všetky pod kamerami, majú alarm, sú vyhrievané, teda sú dostupné 24 hodín, aj cez zimu.

Ako to funguje?

