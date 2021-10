Najlepší textár Vlado Krausz o hite roka: Peter Bič mi poslal len hulákanie

Čo chcú inak Knechtová, Tásler i Müller.

22. okt 2021 o 21:48 Veronika Michalčíková

Vlado Krausz (52) spolupracuje s viacerými slovenskými interpretmi ako Ivan Tásler, Katka Knechtová, Richard Müller či Peter Bič. Prednedávnom získal ďalšie ocenenie SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) v kategórii najúspešnejší textár roka 2020. Z jeho pera vzišli mnohé známe hity, aj najhranejšia skladba minulého roka Stoj od kapely Peter Bič Project.

Už tri razy po sebe ste najúspešnejším textárom. Čo pre vás znamená toto ocenenie?

- Veľmi si to vážim. Obhájil som to tretíkrát po sebe, predtým v roku 2006 som získal ešte jedno podobné, možno ešte významnejšie ocenenie. Myslím si, že niečo obhájiť je ťažšie, ako to dostať prvýkrát. Sám som prekvapený. Výsledky mojej práce padli na úrodnú pôdu. Nikdy som nejako extra netúžil po oceneniach a zrazu ich mám. O to viac si ich vážim.

Už vyše štvrťstoročie ste vyhľadávaným slovenským textárom. Koľko textov ste za ten čas napísali?

- Napísal som viac ako 2 700 textov. Na hudobných nosičoch a cédečkách vyšlo takmer 600.

Mnohí umelci rozbehli svoju kariéru už v detstve. Kedy ste v sebe objavili talent vy? Pamätáte si ešte na svoj úplne prvý text?

- Povedal by som, že talent vo mne objavili iní ľudia. Odmalička som písal básničky a čítal ich mame a sestrám. V tomto veku som si neuvedomoval, že mám nejaký talent. Stále bolo pre mňa prirodzenejšie písať niečo vo veršoch, ako sa vyjadrovať prózou. Prvý text pre niekoho iného som napísal v 17 rokoch pre môjho spolužiaka. Ten hral dobre na gitare, ale mal problém s napísaním textu.

Z vášho pera vzišli mnohé slovenské hity, ktoré lámali rekordy v počúvanosti. S akými interpretmi ste doposiaľ spolupracovali?

