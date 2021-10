S autami sa zahral domino, vrazil do jedného, to do druhého, poškodilo sa aj tretie

Vodič nafúkal takmer tri promile.

18. okt 2021 o 11:40 TASR

Ilustračné foto. (Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)