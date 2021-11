Vodná nádrž v Levoči prechádza obnovou. Cesty vybudovali cyklistom, chodcom aj žabám

Práce by mali byť ukončené v marci.

6. nov 2021 o 12:18 SITA

LEVOČA. Práce na revitalizácii okolia priehrady v Levoči pokračujú aj počas jesenných mesiacov.

S obnovou za viac ako 1,7 milióna eur sa začalo v marci tohto roka, prispieť má k rozvoju turizmu v lokalite, ale aj ochrane ojedinelého žabieho ohniska v okrese.

Ako informovala Ľubomíra Čujová z Mestského úradu v Levoči, za uplynulé obdobie sa podarilo zrealizovať inžinierske siete, čističku odpadových vôd, prechody pre migráciu žiab, ale aj združený pás pre cyklistov a chodcov.

Rovnako pribudli aj podkladové vrstvy komunikácií a chodníkov.

Kríza stavebných materiálov zdržala práce

Areál pri vodnej nádrži v Levočskej Doline sa nachádza tri kilometre od centra mesta, poriadne využívaný nebol niekoľko rokov.

Súčasné objekty tam pustli, chýbali chodníky aj vybavenosť.

Od marca dostáva areál postupne novú podobu, pričom zmluvný termín dokončenia stavby bol stanovený na marec budúceho roka.

„Plynule sa pokračuje v rekonštrukcii domu prírody, realizujú sa prístrešky, pódium, sklad dreva, infocentrum, multifunkčné ihrisko a mólo,“ priblížila Čujová.

Pandémia ochorenia covid-19 však podľa jej slov spôsobila problémy aj na tejto stavbe.

„Z dôvodu nedostatku stavebných materiálov na slovenskom trhu sa omeškali dodávky, čo malo negatívny vplyv na harmonogram stavebných prác,“ dodala.

Pribudne náučný chodník o žabách

Cieľom projektu je revitalizácia vodnej nádrže a jej okolia, ktorá spočíva v obnove súčasných, no hlavne výstavby nových zariadení.

Okolo priehrady bude viesť nový náučný chodník s dĺžkou 1 175 metrov, prezentovať bude život tamojších žiab.

Pred vstupom do areálu by malo vzniknúť aj parkovisko a pri vstupe do areálu vybudujú informačné centrum.

Areálovú hlavnú trasu pre peších bude lemovať novovysadená stromová alej.

Súčasťou nového móla bude aj vyhliadková veža. Väčšie využitie bude mať aj súčasný dom prírody. Poslúži ako prírodovedná expozícia s učebňami.

Dočasne zatvorené

Pre rozsah a náročnosť stavebných prác bol celý areál uzatvorený, domáci, ale aj návštevníci Levoče tak dočasne nemôžu využívať okolie nádrže na oddych.

Financie na projekt Vodná nádrž Levoča – revitalizácia prírodno-ekologického centra Žabia cesta získala samospráva v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A-Poľsko-Slovensko 2014-2020

. Mesto Levoča ho realizuje v spolupráci s poľským mestom Starý Sacz.

Z vlastných zdrojov zainvestuje 97-tisíc eur.