Ekológ o chránených pralesoch: Niekde je síce neskoro, ale lepšie ako nikdy

V pralesových zvyškoch už ťažiť nesmú.

8. nov 2021 o 21:40 Lenka Haniková

Krajinný ekológ PAVOL STRANOVSKÝ vo Volovských vrchoch trávi mnoho času. Preto ho potešila správa o vytvorení prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá vznikne od 1. decembra. V praxi to znamená, že niekoľko pralesových zvyškov aj na východnom Slovensku prejde do najvyššieho, teda 5. stupňa ochrany, a akékoľvek zásahy do týchto území budú zakázané. Nariadením sa za chránené územia vyhlási 76 lokalít v rôznych častiach krajiny. Ich celková výmera by mala byť približne 6 500 hektárov. Mnohé doteraz chránila len dohoda medzi Lesmi SR a občianskymi združeniami Prales a WWF (World Wide Fund for Nature) Slovensko. Do zoznamu bezzásahových zón sa dostal aj pralesový zvyšok Zbojnícka dolina vo Volovských vrchoch.

Pralesový zvyšok Zbojnícka dolina má byť od decembra jedným z desiatok území na Slovensku, ktoré sa dostanú pod najvyšší, teda piaty stupeň ochrany. Čím je toto územie charakteristické?

- Zbojnícka dolina je typickou ukážkou jedľovo-bukových lesov, ktoré sú vo Volovských vrchoch. Je to ukážka toho, ako by les vyzeral, ak by sa v ňom nerobili hospodárske zásahy. Sú tam veľké a vysoké jedle, v strmých svahoch a na skalnatom hrebienku rastú veľmi pekné staré duby, ktoré nie sú vzrastom obrovské, pretože rastú pomaly. Typickým znakom pralesov je veľký podiel stojaceho a padnutého mŕtveho dreva v rôznom štádiu rozkladu. Sú tam padnuté obrovské jedle, ktorých biomasa sa rozkladá a postupne premieňa na výživnú pôdu. Na tieto ekologické procesy sa viaže zhruba 30 percent biodiverzity lesa. V hospodárskych lesoch je podiel mŕtveho dreva oveľa nižší.

Aké živočíchy môžeme v tomto prostredí nájsť?

- V dutinách starých veľkých stromov hniezdi sova dlhochvostá. V strmom úbočí si postavil svoj podzemný hrad jazvec lesný. V tomto území je aktívna aj vlčia svorka či rys ostrovid. Na jeseň tu prebieha jelenia ruja. Dajú sa tam vidieť všetky karpatské druhy živočíchov, ktoré sa viažu na jedľovo-bukové lesy. Rozloha pralesa bola v Zbojníckej doline zmapovaná na 14 hektároch. Navrhnutá rezervácia bude mať 30,26 hektára.

Prebiehala v tomto území niekedy ťažba dreva či nejaké značné zásahy?

