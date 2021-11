V Poprade a okolí denne pribúda 400 pozitívnych, našli dve ohniská nákazy

Liečba monoklonálnymi protilátkami

V popradskej nemocnici liečia niektorých pacientov nakazených novým koronavírusom monoklonálnymi protilátkami. Za posledný týždeň už takouto formou liečili približne 40 pacientov.

Osoby, ktoré sú pozitívne, môžu prísť aj na covidový urgentný príjem a tam lekár zhodnotí, či sú vhodné na podanie protilátok a či im môžu pomôcť výrazne zlepšiť zdravotný stav.

Pacient sa o liečbe môže informovať aj telefonicky, číslo je zverejnené na našej stránke.

Objednať vhodných pacientov môže priamo u nás v nemocnici aj obvodný lekár, uviedla hovorkyňa Nemocnice Poprad Sylvia Galajda.

Táto forma liečby sa podľa nej osvedčila, pacienti sa už po podaní protilátok do nemocnice v súvislosti s ochorením covid-19 nevrátia a dokážu sa doliečiť doma.

Lekár z covidového oddelenia v popradskej nemocnici Michal Poddaný objasnil, že samotné monoklonálne protilátky sa naviažu na vírusovú časticu, ktorú potom následne nepustia do kontaktu s organizmom a jednotlivými receptormi, na ktoré by sa naviazal.

Vírus by sa mal teda vyblokovať v organizme, mal by sa zmierniť priebeh a nemalo by ochorenie napredovať.

Niektorí pacienti sa po podaní liečby vrátili do nemocnice, ale bolo to pre iné indikácie, nie pre zhoršovanie covid-19.

Prevažná väčšina pacientov do 24 hodín pociťuje úľavu a v podstate ústup ťažkostí, doplnil Poddaný.

Aktuálne denne objednávajú šesť až osem pacientov na určitú hodinu. Ak je voľná kapacita, tak vedia poskytnúť liečbu i viacerým.

Monoklonálne protilátky sa podávajú formou infúzie, ktorá sa rozriedi, po odstavení sa zmerajú vitálne funkcie pacienta a ak nie sú komplikácie, do hodiny pacient odchádza domov.

Takýmto spôsobom je od stredy možné liečiť pacientov nakazených novým koronavírusom už v 36 centrách na Slovensku.

Cieľovou skupinou sú rizikoví pacienti najmä vo veku nad 65 rokov či osoby so závažnými chronickými ochoreniami.