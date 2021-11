Nemôžem obetovať lôžka len pre neočkovaných covid pacientov, vraví riaditeľ nemocnice

Situácia je veľmi zlá.

STARÁ ĽUBOVŇA. Počet pozitívnych na ochorenie covid-19 sa v okrese Stará Ľubovňa za posledný týždeň mierne znížil. Z tamojšieho regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) informovali, že zaznamenali o 11 prípadov menej, s pozitívnym výsledkom bolo 722 ľudí.

„Naďalej evidujeme vyššie počty pozitívnych prípadov žiakov. Nakazilo sa 226 detí do 18 rokov a tvoria viac ako 31 percent z celkového počtu pozitívnych. Rovnako sú vyššie počty medzi zamestnancami v zariadení pre deti a mládež, s následným šírením ochorenia v rodinách," konkretizoval úrad.

V súčasnosti sú v okrese zatvorené desiatky tried. V dvoch zariadeniach sociálnych služieb v okrese evidujú hygienici 27 potvrdených prípadov u klientov a ďalších desať medzi zamestnancami.

Pacientov musia presunúť inam

„Situácia v nemocnici je veľmi zlá, rovnako ako v celom kraji. Lôžka na umelej pľúcnej ventilácii už máme dlhodobo plné. Kyslíkové reprofilizované oddelenie je tiež takmer plné, z 28 lôžok je obsadených 26 a nevyzerá to, že by šiel niekto domov," priblížil situáciu v Ľubovnianskej nemocnici v stredu jej riaditeľ Peter Bizovský.

Aj preto bude žiadať o presun minimálne dvoch pacientov do iného zariadenia. Očakával, že už počas noci by dve voľné lôžka nemuseli stačiť.

„Sám som zvedavý, čo bude ďalej, keď to má takto pokračovať. 'Biele ARO' nemôžem obetovať pre ďalších covidových pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu, pretože tam sú pacienti necovidoví, ktorí tiež chcú žiť a chcú sa vyliečiť. Tadiaľ cesta nevedie, že všetko obetujeme pre neočkovaných covidových pacientov," zdôraznil riaditeľ.

Hospitalizované sú aj tri deti s ochorením covid-19 a jedna rodička s novorodencom.

Liečia protilátkami

V Starej Ľubovni už druhý týždeň podávajú pacientom s ochorením covid-19 tzv. monoklonálne protilátky. Doposiaľ takto liečili zhruba desať ľudí a nebola u nich následne potrebná hospitalizácia.

„Keď si však vezmeme, že tu máme denne aj vyše 100 nových prípadov, tak to, že za deň dvom podáme monoklonálne protilátky, je mizivé percento," zhodnotil Bizovský.

Medzi hospitalizovanými ide podľa neho v drvivej väčšine o nezaočkovaných, na umelej pľúcnej ventilácii nikto nie je po vakcinácii. Ak aj zaočkovaní skončia na kyslíku, je ich desať až dvanásť percent, po pár dňoch odchádzajú domov.

Zaočkovanosť okresu Stará Ľubovňa za týždeň mierne narástla, pri plnej zaočkovanosti z 35 na 36 percent, vo vekovej skupine nad 50 rokov z 58,4 na 59,5 percenta.

„Ja som skeptický, pri takto slabej zaočkovanosti ako sa to môže časom zlepšiť? Príde štvrtá, piata vlna, tí, čo sú po prekonaní a zaočkovaní to zase nejako prejdú, ale tí nezaočkovaní nad 55 rokov, tých bude stále u nás veľa. Aj na umelej pľúcnej ventilácii už nemáme 70- až 80-ročných pacientov, sú tam ľudia vo veku od 40 do 65 rokov," dodal riaditeľ.