Bol rozhodcom, zakladal ANO, roky vládne v Poprade. Čo hovorí Danko na svojich kritikov?

Prepustil takmer 40 zamestnancov.

Je hegemónom popradskej politiky. Pred takmer dvadsiatimi rokmi si ho Popradčania zvolili do čela mesta. Anton Danko bol primátorom mesta pod Tatrami až do roku 2014, v roku 2018 sa do kresla opätovne vrátil.

V Poprade má pevnú pozíciu, no zároveň je často kritizovaný. V minulosti pôsobil aj na župe ako podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) či vo „veľkom“ parlamente.

Korzár sa s Antonom Dankom zhováral o Poprade, politike, súperoch, ale aj o hokeji či minulosti.

Primátorom Popradu ste od roku od roku 2002, s výnimkou minulého volebného obdobia, kedy mesto viedol Jozef Švagerko (KDH). Čo ste robili tie štyri roky?

- Spolu s manželkou sme si založili obchodnú spoločnosť a začali podnikať.

Chýbala vám komunálna politika? Prečo ste sa rozhodli znovu kandidovať?

- Po voľbách v roku 2014 som si povedal, že táto kapitola sa pre mňa skončila. Návrat do komunálnej politiky som už neplánoval. Vnímal som však, že mesto nefunguje tak ako má, čo zrejme cítili aj ľudia. Azda preto ma pred voľbami v roku 2018 veľmi veľa občanov, známych i neznámych, oslovovalo so žiadosťou, aby som sa vrátil. To bolo pre mňa rozhodujúce.

Keď ste sa vrátili, v akom stave ste našli mesto?

- Mestské organizácie fungovali dobre, ale mestský úrad som našiel vo veľmi neutešenom stave. Panovalo tu bezvládie, strašne veľa vecí nefungovalo, blížilo sa to ku kolapsu. Signály, ktoré som mal od verejnosti, sa potvrdili. Musel som to riešiť nepopulárnou cestou a to prepustením takmer 40 zamestnancov, namiesto ktorých prišli noví, odborne zdatnejší a výkonnejší.

Ako vychádzate s vaším predchodcom?

