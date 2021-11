V areáli bývalých kežmarských kasární vyťažili už tisíce ton kontaminovanej zeminy

Olej znečisťoval aj vodný tok.

KEŽMAROK. Približne štyritisíc ton kontaminovanej zeminy sa už podarilo vyťažiť v areáli bývalých kasární v Kežmarku v rámci likvidácie envirozáťaže.

Ide o súčasť príprav zmeny lokality na obytnú a rekreačno-oddychovú zónu s promenádou pri rieke Poprad, ktorú chce realizovať mesto.

Primátor Ján Ferenčák (Hlas-SD) uviedol, že samospráva by bola rada, ak by sa na ploche pozemku podarilo do piatich rokov vybudovať komplex nízkopodlažných bytových domov obklopených priestorom vyčleneným pre zeleň a komunitné aktivity.

Olej znečisťoval aj vodný tok

Z areálu niekdajších kasární v širšom centre mesta už niekoľko rokov vytekal do rieky Poprad vykurovací olej a znečisťoval vodný tok.

Kežmarok v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR začal s likvidáciou envirozáťaže koncom minulého roka.

„Momentálne je potrebné zrealizovať rekultiváciu lokality. Práce pokračujú podľa našich informácií v zmysle časového harmonogramu,“ dodal Ferenčák.

K zmene územného plánu je viacero námietok

Samotné mesto zatiaľ pracuje na zmene územného plánu.

„Začali sme s prerokovaním návrhu s verejnosťou, dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami verejného dopravného a technického vybavenia územia. Proces prerokovania zmien a doplnkov však ešte nie je ukončený a stále pokračuje z dôvodu námietok niektorých poslancov a občanov,“ vysvetlil primátor.

Samospráve sa už však podarilo obstarať a zabezpečiť vypracovanie štúdie pre dizajn budúcej obytnej zóny.

„Ide o nevyhnutný východiskový dokument pre prípadnú verejnú obchodnú súťaž, následné rokovania a usmerňovanie urbanisticko-architektonickej činnosti a výstavby v danom území,“ zhodnotil Ferenčák.

Problémom je vysporiadanie pozemkov

Najväčším problémom je momentálne podľa kežmarského primátora vysporiadanie pozemkov.

Mesto sa podľa neho viac ako rok snaží nájsť vhodné riešenie s vyšším územným celkom a dohodnúť sa na vzájomnej zámene majetku, ktorého súčasťou je aj časť územia bývalých kasární.

V areáli bývalých kasární s rozlohou približne dva hektáre sa nachádza desať budov.

Tri z nich a zhruba pol hektára pôdy získal od mesta zámenou Prešovský samosprávny kraj v máji 2017. Ten tam plánoval vybudovať študentské mestečko, od zámeru však napokon odstúpil.

Mesto Kežmarok chce v lokalite v nasledujúcich rokoch vybudovať bytový komplex s približne 400 bytovými jednotkami. Ten by podľa primátora mohol umožniť cenovo dostupnejšie bývanie pre ľudí.

Tvoriť by ho mali nízkopodlažné bytové domy. V spodných podlažiach na úrovni ulice bude ponúkať obchodné priestory s cieľom poskytnutia služieb obyvateľom v okolí.

Vzniknúť by mali aj oddychové zóny, promenáda okolo rieky Poprad, miesta na konanie podujatí či cyklotrasy. Súčasťou plánu je aj vybudovanie dažďových záhrad a výsadba nových drevín.

