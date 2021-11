Ťažká technika, sutiny, rozbité cesty. Tri poškodené mosty v Košickom kraji opravujú

Jeden plánovali zachovať, musí padnúť.

Most cez potok Čierna voda za obcou Stretava. Po tom, čo bolo sprejazdnené náhradné premostenie, sa začali práce na demolácii poškodeného mosta. (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

ÚHORNÁ/STRETAVA. V Košickom kraji napredujú rekonštrukcie troch mostov. Jeden z nich je za obcou Stretava v okrese Michalovce, ďalšie dva pri Úhornej v okrese Gelnica, tie sú situované pri jazere a pred obcou.

Vážne poškodený most pri Stretave uzatvoril Košický samosprávny kraj koncom mája. Dôvodom uzávery bolo zníženie jeho zaťaženia.

Upravia okolie

Koncom októbra sprejazdnila župa náhradné premostenie cez potok Čierna voda a začala s búraním mosta. Výstavbu nového plánuje na jar, prejazdný by mal byť v lete budúceho roka.

Všetkých 30 nosníkov typu Vloššák bude zbúraných a nahradia ich nové predpäté prefabrikáty so železobetónovou doskou.

Súčasťou prác bude aj úprava spodnej stavby mosta a pilierov, ako aj dobudovanie vybavenia mosta a úprava jeho okolia.

Pracuje sa na dvoch miestach

Pri Úhornej sú mosty na pokraji životnosti. Ich rekonštrukcie financuje zo svojho rozpočtu župa, stáť by mali takmer 460-tisíc eur.

Na prvom moste, ktorý vedie do obce, vlani spadlo zábradlie a časť rímsy.

Odvtedy na ňom platili dočasné opatrenia, v úseku boli osadené betónové zvodidlá a smerovacie dosky po stranách mosta, znížená bola aj rýchlosť jazdy.

Pôvodný most bol zbúraný, doprava je v súčasnosti vedená po krátkej obchádzkovej trase.



Ďalší most pred jazerom Úhorná patrí k jedným z najstarších v kraji. Nosnú konštrukciu chcel kraj zachovať a zosilniť. To sa nepodarilo, došlo k otvoreniu trhliny na nosnej klenbe a pádu časti rímsy, preto ho musia zbúrať.

Dĺžka prác, ako aj výsledná cena sa budú odvíjať od ďalšieho priebehu rekonštrukcie.

