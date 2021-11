Samo Marec: Antivaxerstvo sa začalo už dávno mamičkami na modrých koníkoch

Najbizarnejšiu reakciu mal za Rozborila.

Jeho trefné postrehy plné irónie číta celé Slovensko. Nie každému jeho štýl vyhovuje, má aj veľa neprajníkov. Nepíše len o politike, ale aj o športe. Vyšlo mu viacero kníh, vrátane beletrie. SAMUEL MAREC je publicistom, prekladateľom, scenáristom, blogerom, pohybuje sa aj v reklamnej brandži. Cestuje najradšej vlakom, medzi Bratislavou a Vysokými Tatrami, kde je stále doma a kde sme ho aj zastihli. V slovenských veľhorách má stále trvalý pobyt, lebo vraví, že je viac byť z Vysokých Tatier ako z Ružinova. Vo Vysokých Tatrách býva na sídlisku so štýlovým názvom Sibír, zároveň jedenásť rokov pôsobí v Bratislave. Dá sa s ním hovoriť o všetkom možnom a všetko možné aj prezradil v rozhovore pre Korzár.

Situácia je už vraj taká zlá, že strácate svoj povestný ostrovtip. Tak to cítite?

- Bolo mi to tak povedané a uvedomujem si to. Jednoducho je to preto, lebo sa teraz riešia, zjednodušene povedané, naozaj životné problémy. Ľudia bojujú o prežitie a aj Slovensko istým spôsobom bojuje o to, ako bude chcieť v budúcnosti vyzerať. To je úplne iná situácia, ako keď Andrej Danko bozkáva výložky, alebo sa mu nedarí sformulovať vetu. Z toho sa dobre robia žarty. Z toho, čo sa deje dnes, sa robia veľmi zle. Zle sa to ironizuje.

Ktorý pocit vo vás prevláda pri analyzovaní slovenskej politiky? Frustrácia, naštvanosť, vtipnosť?

- Nechcem písať o politike, mňa zaujíma spoločnosť, čo sa deje medzi ľuďmi. To sa potom v politike prejavuje a platí to aj naopak. Politici patria do spoločnosti. Fakt ma viac zaujíma spoločnosť ako politika, len to hlúpou zhodou okolností vždy takto vyjde. Preto aj ten pocit, o ktorom teraz často píšem. Preto mizne aj tá irónia. Momentálne spejeme k tomu, že bude horšie. To, čo ľudia zažívajú, je veľmi zlé a posúva ich to do zlého psychického rozpoloženia. Keď si predstavím, že potom niekedy o dva roky prídu voľby, tak tie výsledky nemôžu byť dobré.

Boli ste jedným z tých, čo stáli pri protestoch po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na námestiach, napríklad aj v Prešove. Medzitým boli voľby, zmenila sa vláda, ale akosi sa neukazuje, že by bola tá situácia lepšia. Čo sa stalo?

