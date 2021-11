Problémom na cestách nemusí byť sneh, ale autá s letnými pneumatikami.

Cestári pod Tatrami pracujú naplno.

POPRAD. Aj napriek pretrvávajúcemu hustému sneženiu sú cesty pod Tatrami zjazdné a doprava bez problémov. Cestári sú v teréne od nočných hodín a upravujú jednotlivé úseky.

Potvrdil to v pondelok ráno riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský. Prejazdný je aj horský priechod Vernár. Jediným problémom by podľa neho mohli byť vodiči, ktorí by sa v pondelok vybrali na cesty na letných pneumatikách.

Cestári zároveň prosia šoférov o strpenie, postupne upravujú a prechádzajú jednotlivé cesty.

„Je úplne prirodzené, že ak husto sneží, chvíľu to potrvá, kým sa všetko vyčistí,“ dodal Polomský.