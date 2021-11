Mladý Vítkovčan vzal otcovi firemné auto a šiel sa povoziť. Nabúral aj nafúkal

Zastavili ho v Chrasti nad Hornádom.

VÍTKOVCE, CHRASŤ NAD HORNÁDOM. Alkohol za volantom spôsobil v nedeľu pred 1.30 hod. ráno nehodu, pri ktorej mladý vodič narazil do oplotenia futbalového ihriska.

Vodičom auta Škody Fabia bol 18-ročný Daniel.

Podľa slov košickej krajskej policajnej hovorkyne Lenky Ivanovej ešte v sobotu okolo 23.30 vzal kľúče od osobného auta, ktoré mu nepatrilo, a odišiel s ním spred obytného domu v obci Vítkovce (okres Spišská Nová Ves).

Urobil tak bez vedomia konateľa firmy, na ktorú je vozidlo evidované, i bez dovolenia otca, ktorý ho mal zverené.

“Jazdil s autom ako s vlastným, až takmer do 01.30 hodiny, keď rýchlosť jazdy neprispôsobil svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, dostal s autom šmyk a narazil do oplotenia futbalového ihriska. V obci Chrasť nad Hornádom jeho spanilú jazdu prekazili policajti, ktorí ho zastavili a podrobili aj dychovej skúške, ktorá mala pozitívny výsledok, a to 0,60 miligramu na liter alkoholu v dychu (1,25 promile), pričom opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu,” informovala Ivanová.

Začaté bolo trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.