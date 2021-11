Na horách sa poriadne rozfúka. Meteorológovia vydali výstrahu

V okresoch Kežmarok a Poprad varujú i pred snehom.

KEŽMAROK, POPRAD. Na viacerých miestach Slovenska môže v utorok (30.11.) snežiť, vytvárať sa môžu aj snehové jazyky a záveje. Na horách sa môže výraznejšie rozfúkať.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Pozor na snehové jazyky a záveje

Výstrahy pred snežením sa týkajú takmer všetkých krajov s výnimkou Bratislavského a Košického. V niektorých okresoch môže napadnúť desať až 20 centimetrov nového snehu. Rovnako sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje.

"Výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu a pohyb osôb," pripomína SHMÚ.

Výstrahy pre sneženie platia predbežne od utorka od 13.00 h do stredy do 2.00 h, v prípade snehových závejov je to najmä od utorka od 15.00 h do stredy do 9.00 h.

Na horách bude poriadne fúkať

Na horách v okrese Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno sa môže objaviť silnejší vietor, SHMÚ vydal výstrahy druhého stupňa.

V polohách nad 1800 metrov môže dosiahnuť vietor v nárazoch 135 až 160 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje zvýšené nebezpečenstvo najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," podotýka SHMÚ. Výstrahy platia predbežne od utorka od 21.00 h do stredy do 6.00 h.

O niečo slabší vietor sa môže objaviť na horách aj v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Ružomberok a Banská Bystrica

. Vietor tam v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Výstrahy prvého stupňa platia predbežne od utorka od 12.00 h do stredy do 12.00 h.

Meteorologické výstrahy na utorok 30. novembra a stredu 1. decembra 2021. (zdroj: SHMÚ)