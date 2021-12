Situácia v Staroľubovnianskom okrese sa zlepšuje, no hygienička sa ešte neteší

Počas sviatkov môže prísť zhoršenie.

STARÁ ĽUBOVŇA. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Starej Ľubovni v súvislosti s novým variantom koronavírusu omikron pozorne sleduje v E-hranici osoby, ktoré za posledných štrnásť dní prichádzajú na Slovensko z Juhoafrickej republiky, Botswanu, Namíbie, Lesotho, Eswatini, Mozambiku, Zimbabwe, Izraela, Hongkongu a Seychel.

Potvrdila to regionálna hygienička Mária Mancalová. Počet pozitívne testovaných v okrese Stará Ľubovňa už niekoľko týždňov klesá. Za minulý týždeň tamojší regionálny úrad eviduje celkovo 384 prípadov, v predošlom ich bolo 434. Najviac z nich je zo Starej Ľubovne.

Môže prísť obrat

Ubúda aj počet zatvorených tried v okrese, ktoré museli prejsť na dištančné vzdelávanie. V minulom týždni sa to týkalo 16 tried siedmich základných škôl a dvoch tried jednej strednej školy. Prerušený výchovno-vzdelávací proces eviduje RÚVZ aj v piatich triedach troch materských škôl.

Po niekoľkých týždňoch už dve zariadenia sociálnych služieb v okrese nehlásia žiaden pozitívne potvrdený prípad u klientov, koronavírus však majú štyria ich zamestnanci.

Napriek klesajúcemu počtu pozitívnych prípadov ochorenia covid-19 za posledný mesiac existuje podľa Mancalovej obava, že situácia sa môže opäť zhoršiť, a to aj napríklad počas vianočných sviatkov.

„Pri aktuálnej epidemickej situácií sa obávame, že nedodržiavaním opatrení môže nastať zhoršenie situácie,“ skonštatovala.

