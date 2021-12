Majerský: Presvedčili sme ľudí, ktorí sa očkovať nechceli. Poprad získa žolíka

Mobilné tímy chodia do dedín aj osád.

POPRAD. Pod Tatrami pokračuje aj v tomto týždni očkovacia kampaň s názvom Pomôžme našej nemocnici.

Mobilné očkovacie tímy podľa prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Františka Majerského denne zaočkujú v dedinách a osadách v okolí Popradu viac ako stovku ľudí.

Ako ďalej informoval, vo štvrtok sa vybrali do Tatranskej Štrby a Štrby, pôjdu aj do Šuňavy a Liptovskej Tepličky.

V tejto aktivite zameranej na zvýšenie počtu zaočkovaných a na pomoc popradskej nemocnici plánujú pokračovať aj budúci týždeň.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Záchranári sú frustrovaní. Na covid zomierajú aj ich kolegovia a lekári Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poprad siaha na žolíka

Majerský už teraz avizoval, že okresu Poprad sa po 14. decembri podarí pokoriť hranicu zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov veku potrebnú pre prechod z čiernej farby v rámci covid automatu do bordovej, čo však bude platiť len mimo núdzového stavu.

„Musí ešte nastať účinnosť vakcín, preto tá polovica decembra. Tešíme sa, že sme presvedčili ľudí, ktorí sa pôvodne ani zaočkovať nechceli. Ak by sme neprišli do dedín či osád, tak by sa zaočkovať určite nedali. Malo to veľký význam,“ povedal.

Podľa Majerského je už aj v samotnej popradskej nemocnici cítiť, že nárast nových pacientov s covid-19 nie je taký prudký, aký bol pred dvoma či tromi týždňami.

Znižuje sa podľa jeho slov aj počet výjazdov v Prešovskom kraji.

„Hlavným cieľom bolo pomôcť nemocnici, aby mohla fungovať aj pre pacientov s inými diagnózami, aby sa začalo operovať,“ dodal.

Za iniciatívou stoja okrem zdravotníkov aj zástupcovia cestovného ruchu a gastro sektora či Horská záchranná služba.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Donútili ich opatrenia i zhoršená situácia. Ľudia sa očkovali dobrovoľne i nasilu Čítajte

Monoklonálne protilátky pomáhajú

Aj hovorkyňa nemocnice v Poprade Sylvia Galajda potvrdila, že na covid oddeleniach sa počty hospitalizovaných stabilizovali.

„Sme vďační za túto iniciatívu, pretože z personálneho hľadiska si ju my nemôžeme dovoliť. Naopak, čo sa týka statického očkovania v našom očkovacom centre, robíme, čo môžeme. Výrazne nám rastú počty, berieme registrovaných aj neregistrovaných,“ vysvetlila.

Okrem toho zlepšeniu situácie napomáha podľa nej aj liečba monoklonálnymi protilátkami.

Ide o kombináciu kasirivimab/imdevimab pre pacientov s rizikom vážneho priebehu ochorenia covid-19.

Dodala, že počas tohto týždňa ich podali denne desať až pätnásť.

„Vidíme, že tí ľudia, ktorým sú podané protilátky, sa nevrátia na hospitalizáciu,“ dodala.