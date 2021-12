Má vyše 70 a je zdravý ako buk. Najkrajší slovenský strom už dostal, čo vyhral

Tatranský dáždnik je strom zaľúbencov.

STARÝ SMOKOVEC. Viac ako 70-ročný buk lesný – previsnutý v Starom Smokovci, ktorý sa stal víťazom ankety Strom roka 2021, v uplynulých dňoch profesionálne ošetril arborista.

Odborný posudok a ošetrenie bolo súčasťou ocenenia. Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry o tom informuje na svojej webstránke.

Tatranský dáždnik a strom zaľúbencov

Mohutný, približne 13 metrov vysoký tatranský strom – Fagus silvatica – pendula je označovaný za 'tatranský dáždnik' a nedávno sa stal i stromom zaľúbencov.

Horskí záchranári sa o strom i zastrihávanie starajú každoročne na jar. Ak by sa koruna nad chodníkom do budovy Horskej záchrannej služby a Tatranskej informačnej kancelárie nestrihala, konáre by siahali až na zem.

"Zdravotný stav stromu je veľmi dobrý. Koruna je bez vážnych defektov s minimálnym množstvom suchých konárov len malých priemerov. Bezpečnosť predmetného stromu nie je nijako znížená. Kmeň stromu je bez vážnych devastačných rán z minulosti, bez iných mechanických poškodení a výskytu drevokazných húb," uviedol arborista Martin Magyar.

Na buku boli odstránené suché konáre, vykonaná redukcia dvoch kostrových konárov od budov maximálne meter až meter a pol aj vzhľadom na možnosť poškodenia pri napadnutí väčšieho množstva ťažkého snehu v zimnom období.