Majko vníma kroky aktivistov ako osobný útok prednostu Okresného úradu v Poprade

Bednárik: Bizarnosť. Chceme EIA rutinnou.

VYSOKÉ TATRY. Riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko označil kroky združenia pre ochranu prírody Machaon International, ktoré sa podpísalo pod list aktivistov adresovaný prezidentke Zuzane Čaputovej, ako snahu znemožniť prácu Správe TANAPu

Uviedol to v reakcii pre agentúru SITA.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vníma to tiež ako osobný útok prednostu Okresného úradu v Poprade Jozefa Bednára, ktorého manželka je riaditeľka spomínaného združenia.

Obaja sú podpísaní aj pod listom prezidentke v rámci iniciatívy Milujem zelené Tatry.

„Už to trvá viac ako rok, keď ma pán prednosta Bednár zameral v hľadáčiku a nejakým spôsobom hľadá všetky možnosti, ako prácu Správy TANAPu znemožniť. Zahltili nás žiadosťami o slobodný prístup k informáciám. Posledné týždne nerobíme nič iné, len skenujeme odborné stanoviská za päť okresov desať rokov dozadu,“ poznamenal Majko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aktivisti napísali prezidentke, poburuje ich výstavba v Tatrách Čítajte

Majko: Za odbornosťou stanovísk si stojím

Pripomenul tiež, že správa národného parku nemá spôsobilosť na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

„Na okresnom úrade je osoba, ktorá má mať na to spôsobilosť a ona zodpovedá za to alebo rozhoduje, či to má ísť cez posudzovanie vplyvov alebo nie. Za posledné roky sme vydokladovali niekoľko desiatok odborných stanovísk, v ktorých sme žiadali na okrese či krajskom úrade, aby boli tie zámery posudzované,“ vysvetlil riaditeľ Správy TANAPu.

Celú situáciu preto vníma skôr ako útok na jeho osobu.

„Pokiaľ má pán prednosta niečo voči mne, nedovolím, aby znevažoval prácu mojich kolegov a kolegýň. Vyhodnocuje veci aj desať rokov dozadu a ja si za odbornosťou našich odborných stanovísk stojím,“ dodal.

Ako poznamenal, ešte v novembri bol na internetovej stránke Machaonu označený za „bývalého špekulatívneho obchodníka s drevom a vapkou“, čo ako fyzická osoba odstúpil právnikom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf okresného úradu o veži na Štrbskom Plese: Je to nebezpečný precedens Čítajte

Bednár: EIA je potrebná, no nerobí sa

Prednosta popradského okresného úradu Jozef Bednár označil tvrdenia riaditeľa Správy Tatranského národného parku za bizarné.

„Spájať mienku desiatok osôb a viacerých občianskych združení vyjadrenú pani prezidentke ako osobný útok prednostu Okresného úradu Poprad voči jeho osobe je prinajmenšom zvláštne,“ poznamenal.

Občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry sa podľa neho nesnaží o znemožňovanie práce Správy Tatranského národného parku ani o dehonestáciu práce Okresného úradu v Poprade, teda odboru starostlivosti o životné prostredie, ale o objektívne zhodnotenie situácie v regióne.

„Poukazuje na to, že v poslednej dekáde bolo posudzovanie vplyvov, takzvaný proces EIA, realizované minimálne,“ vysvetlil.

Správa TANAPu podľa Bednára síce nerozhoduje o vykonaní procesu EIA, môže však vydávať stanoviská a požadovať realizovanie EIA.

„Občianska iniciatíva sa so Správou TANAPu určite zhodne v tom, že EIA je v našom najstaršom parku pri zámeroch potrebná, no nerobí sa. Snaha iniciatívy je najmä o to, aby sa EIA v regióne vykonávala štandardne až rutinne, a aby všetky zložky, ktoré sa k zámerom vyjadrujú, konali ešte prísnejšie pri ochrane životného prostredia ako doteraz,“ dodal prednosta.

Zdôraznil, že hlavným zámerom je ochrana prírody a životného prostredia v najstaršom národnom parku, čo je podľa neho aj primárnym cieľom Správy TANAPu, preto je podľa Bednára potrebné spájať sily a nie utiekať sa k invektívam, osobným útokom a účelovému obviňovaniu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čaputová sa stretne s aktivistami, ktorí kritizujú stavebný boom v Tatrách Čítajte

List podpísalo viacero známych mien

Aktivisti, ktorých spája občianska iniciatíva Milujem zelené Tatry, v otvorenom liste prezidentke upozorňujú na extrémne zlú situáciu v oblasti aktuálneho stavebného rozvoja vo Vysokých Tatrách a pri správe Tatranského národného parku a biosférickej rezervácie Tatry.

Rovnako kritizujú rozhodovanie orgánov štátnej správy na úsekoch starostlivosti o životné prostredie a územného plánovania. Prezidentku tiež požiadali o stretnutie či návštevu regiónu.

Z kancelárie prezidentky v utorok potvrdili, že Čaputová sa so signatármi stretne, a to po lockdowne, keď to pandemická situácia dovolí.

Pod list sa podpísala viac ako sedemdesiatka ľudí z rôznych oblastí, rovnako aj občianske združenia a iniciatívy.

Je medzi nimi aj podpredseda Asociácie slovenských kúpeľov Ján Šimko, tiež slovenský dokumentarista Pavol Barabáš, ale aj viacerí ekológovia, horskí sprievodcovia, pedagógovia, výskumníci aj lekári.

Spoločne poukazujú na niektoré, podľa nich kontroverzné investičné projekty, ktoré už dostali povolenia a kladné stanoviská od štátnych úradov a inštitúcií.