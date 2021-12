Dopravca pod Tatrami pociťuje počas pandémie akútny nedostatok vodičov

Museli redukovať spoje.

POPRAD. Prevádzkovateľovi dopravy pod Tatrami, spoločnosti SAD Poprad, chýbajú počas aktuálnej vlny pandémie vodiči.

Zamestnáva ich približne 200, pričom za bežného stavu sa ich nedostatok pohybuje do 20 percent, a to napríklad pre čerpanie dovoleniek.

Ako na autobusovej stanici v Poprade uviedol vedúci dopravy spoločnosti Marek Modranský, v súčasnosti evidujú výpadok 15 vodičov, ktorí sú v karanténe či na PN.

Podľa jeho slov akútne chýbajú, no ak by boli v práci za normálnych okolností, dokáže spoločnosť vykrývať plnohodnotne všetky spoje.

Redukovali spoje

Podľa Modranského dokáže spoločnosť mimo pandémie plniť všetky podmienky a všetky cestovné poriadky, ktoré sú schválené.

Prevádzku naštrbuje len súčasná situácia.

Popradská SAD preto niekoľkokrát musela pristúpiť aj k redukcii spojov. Podľa Modranského však ide iba o dočasné výpadky, za ktoré sa prevádzkovateľ verejnosti ospravedlňuje.

„Robíme maximum pre to, aby sme tieto diery dokázali vyplniť,“ dodal.

Zavedú taktovú dopravu

Práve od 12. decembra bude na viacerých linkách prímestskej autobusovej dopravy zavedená taktová doprava, ktorú avizoval Prešovský samosprávny kraj.

Veľká časť autobusových spojení na Spiši bude premávať v pravidelných a jednoducho zapamätateľných časových intervaloch.

„Evidujeme akútny nedostatok vodičov na celom Slovensku, veľmi citlivo sme preto narábali, aby sme novú schému liniek vytvorili so súčasným stavom vodičov, ktorý máme. Snažili sme sa to urobiť tak, aby to nešlo na úkor dopravnej obsluhy krajných oblastí, ale tak, aby boli vždy zachované,“ vysvetlil vedúci dopravy spoločnosti.

Personál potrebný na nové spoje sa podarilo vyplniť vďaka rezervám, ktoré vznikli po úprave prevádzky niektorých starších liniek.

Tie boli vytvorené ešte pred rokmi a podľa Modranského vôbec nereflektovali potreby cestujúcich ani niektorých obcí.