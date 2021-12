Menšie strediská na Spiši už zasnežujú, neistota pretrváva

Usledovať ich bude náročné.

VYSOKÉ TATRY. Na základe rozhodnutia vlády sa budú môcť od piatka otvoriť lyžiarske strediská v režime OP (očkovaní, po prekonaní covidu).

Menšie areály na Spiši plánujú spustiť prevádzku okolo Vianoc.

Kontrola bude náročná

„Nedávno sme spustili zasnežovanie dvoch menších zjazdoviek, ak sa veľmi nezmení počasie, tak tie by sme chceli otvoriť už na budúci víkend. Veľký vlek až po Vianociach,“ priblížil situáciu v stredisku Vernár – Studničky šéf strediska Radoslav Žemba.

Ubezpečil, že všetkým lyžiarom, ktorí si v stredisku kúpia lístok, skontrolujú covid preukaz.

„Nemôžeme si dovoliť riskovať pokutu. Problém však vidíme v tom, že nemáme turnikety, ktoré snímajú tváre, takže môžeme predať lístok človeku s platným covid preukazom, ale čo s ním spraví na parkovisku, to už sledovať nevieme. Bude to teda náročnejšie, ale urobíme všetko, čo je v našich silách,“ skonštatoval Žemba.

Konateľ lyžiarskeho strediska Lopušná dolina František Jurčo uviedol, že majú v pláne spustiť prevádzku cez Vianoce.

„Zatiaľ po častiach zasnežujeme stredisko. Dúfame, že sa nič dovtedy nezmení, lebo každý deň je to trochu ináč, hádam to už nepokazia. Ak by nám počasie pomohlo, tak možno otvoríme aj skôr,“ dodal Jurčo.

Neistota pretrváva

Podobné plány majú aj v neďalekom stredisku Snowpark Lučivná. Podľa jeho riaditeľa Miroslava Šukolu sú v procese zasnežovania, ráta, že víkend pred Vianocami by mohli spustiť vleky.

Vo Vyšných Ružbachoch sú na prevádzku pripravení, majú už aj dostatok umelého snehu.

„Ak nepríde nejaké rapídne oteplenie, tak na budúci víkend by sme chceli otvoriť. Pripravené budú tri zo štyroch našich zjazdoviek,“ uviedol vedúci strediska František Babiar s tým, že na prevádzku za prísnych podmienok sú pripravení.

Lyžiari podľa neho musia rátať s kontrolami.

„Kto sa nebude chcieť preukázať, toho nepustíme, ľudia mali na výber, mali s tým rátať, takže nie je o čom,“ zdôraznil.

Zasnežujú aj v lyžiarskom stredisku Mlynky – Biele Vody v Slovenskom raji, jeho šéf Peter Poliak však nepredpokladá, že spustia skôr ako cez sviatky.

„Vždy sme otvárali v takomto období a inak to nebude ani teraz. Pripravenú budeme mať jednu zjazdovku,“ uviedol.

Neďaleké stredisko Gugeľ chce do budúceho víkendu pripraviť dve z troch zjazdoviek.

„Situácia s pandémiou je stále neistá, takže tretí vlek zatiaľ zasnežovať nebudeme, uvidíme, čo bude, či nás znova nezatvoria,“ dodáva prevádzkovateľ Rastislav Mašlonka.