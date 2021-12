Primátor Levoče odkazuje Lengvarskému, že ich PPP nemocnica reformu nepotrebuje

Poslanci ju schválili. Rezort: Nesúvisí to.

LEVOČA. Mestá na Slovensku nedokážu samotné utiahnuť prevádzku nemocníc.

Riešením je vstup súkromného investora.

Takéto verejno-súkromné partnerstvo sa vo viacerých mestách osvedčilo.

„Na externé zdroje sme sa pozerali cez prsty, lebo sme v tom videli riziká. Partnerstvo so súkromníkom mnohým pripadalo ako cesta do pekla. Príklady dobrej praxe ukazujú, že keď sa urobí precízna zmluva, je to jedna z ciest,“ konštatoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger (nezávislý), ktorý je primátorom Liptovského Hrádku.

O téme takýchto PPP projektoch informoval na pôde levočskej radnice.

Tento rok je zlomový

Práve mesto Levoča je podľa ZMOS-u jedným z príkladom, ako sa dá využiť verejno-súkromné partnerstvo v zdravotníctve.

Pred pätnástimi rokmi bolo mesto stopercentným akcionárom nemocnice. Strata bola vo výške takmer 2 a pol milióna eura.

Mesto samotné nedokázalo túto nemocnicu utiahnuť.

