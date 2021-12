V kežmarskej nemocnici majú 29 pacientov s covidom, len štyria sú zaočkovaní

Pozitivita testov klesla o 1,3 percenta.

KEŽMAROK. Mobilná očkovacia jednotka Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku za uplynulý víkend zaočkovala v piatich obciach takmer 450 ľudí.

Vo vakcinačnom centre zároveň minulý týždeň podali ďalších 750 dávok vakcíny proti ochoreniu covid-19.

„Už druhý víkend sa v skorých ranných hodinách vybrali naši zdravotníci do okolitých obcí, aby mohli zaočkovať záujemcov z Kežmarského okresu, pre ktorých by bola cesta do vakcinačného centra náročná. Navštívili obce Holumnica, Toporec, Podhorany, Lendak a mesto Spišská Belá a očkovali do neskorých večerných hodín,“ uviedol riaditeľ František Lešundák.

V decembri v Kežmarku sprístupnili viac dní, počas ktorých sa budú môcť prísť zaočkovať do vakcinačného centra aj neregistrovaní záujemcovia.

Majú 29 pacientov s covidom

V štyroch oddeleniach kežmarskej nemocnice sa starajú o 29 pacientov pozitívnych na covid-19, z toho 25 je na kyslíkových lôžkach.

Jeden pacient je na tzv. high flow lôžku a traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie.

„Zo všetkých hospitalizovaných sú iba štyria pacienti zaočkovaní,“ priblížila situáciu námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdia Wikarská.

Dodala, že toto obdobie je pre zdravotníkov veľmi náročné.

Záujemcovia, ktorí sú prihlásení na odber protilátok, by sa mali dostaviť v presne stanovený čas a preukázať sa potvrdením o očkovaní, prekonaní ochorenia alebo testom.

Vstup do priestorov nemocnice je v každom prípade v režime OTP.

Na Ulici Dr. Daniela Fischera nemocnica prevádzkuje mobilné odberové miesto, v ktorom sa počas minulého týždňa vykonalo viac ako 1100 antigénových testov s pozitivitou 4,7 percenta. Je to o 1,3 percenta menej ako týždeň predtým.

Zdravotníci tiež vykonali 649 PCR testov a pozitivita dosiahla 27,73 percenta.