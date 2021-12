Záchranár Majerský po štyroch hodinách v cele: Prišli za mnou Fico a Kaliňák

Nechce, aby jeho pokutu platil Kollár.

POPRAD, BRATISLAVA. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský (37) skončil v utorok na štyri hodiny v policajnej cele.

Stalo sa tak po tom, čo sa boli záchranári spolu so zdravotnými sestrami „poďakovať“ za prístup politikov k postaveniu záchranárov a zdravotníkov.

František Majerský na túto problematiku poukazuje dlhodobo. Je tiež nezávislým komunálnym poslancom v Poprade a bývalým členom strany Za ľudí. Patrí medzi najväčších propagátorov očkovania a prísneho dodržiavania opatrení.

Paradoxne, kým antivaxeri bez rúšok v minulosti pred zrakmi policajtov nerušene demonštrovali, dvaja záchranári z prvej línie, vrátane prezidenta komory Františka Majerského, skončili v cele a boli obmedzení na osobnej slobode.

Ich zadržanie vyvolalo búrku reakcií, a to najmä zo strany politikov. Záchranárom začali buď nadbiehať alebo ich kritizovať.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ich priradil do jedného šíku s Kotlebom a Ficom.

Už sa ozvali Fico, Kollár aj Žilinka

Robert Fico (Smer), ktorý sám organizoval demonštrácie proti opatreniam a odmieta očkovanie, ich navštívil v cele.

Boris Kollár (Sme rodina) sa ponúkol zaplatiť za nich pokutu.

No a generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preskúmať zákonnosť, odôvodnenosť a primeranosť úkonov a rozhodnutí v súvislosti so zadržaním záchranárov.

Medzitým parlament schválil rozpočet, v ktorom zatiaľ nijaké zvýšenie prostriedkov pre záchranárov nefiguruje.

Ako celú situáciu vnímal jeden zo zadržaných, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský?

V rozhovore pre Korzár prezradil, ako prebiehalo jeho obmedzenie na osobnej slobode a čo mu predchádzalo, čo by mali a nemali robiť politici, aj ako na tom reálne sú zdravotnícki záchranári a čo hrozí Slovensku.

Čo sa to vlastne udialo?

- Bol som pracovne v Bratislave, mali sme stretnutie s poslancami Národnej rady k rozpočtu. Mali sme ako záchranári pripravenú akciu, kde sme sa chceli poďakovať všetkým politikom - koaličným i opozičným - za to, ako sa k záchranárom počas tejto dvojročnej pandémie aj predtým správali. Chceli sme im odkázať, že sme tu, čo sme spravili.

Poďakovať, to samozrejme myslíte ironicky.

- Ironicky. Chceli nám navýšiť platy o 34 eur v hrubom. A za dva roky počas pandémie sa s nami žiaden minister zdravotníctva ani politik nestretol na tému reformy záchrannej zdravotnej služby, sociálneho zabezpečenia záchranárov, platov a všetkých vecí, ktoré treba riešiť. Chceme byť čo najskôr čo najkvalitnejšie vybavení, pripravení pre pacienta. To sa nedialo. Písali sme v októbri list pánovi premiérovi, ministrovi financií, všetkým 150 poslancom. Až na dvoch sa nám nikto oficiálne neozval. Tak sme sa rozhodli, že im prídeme poďakovať. Malo to byť symbolické, lebo ďakovalo sa na celom Slovensku, každá posádka mala pripnutú čiernu stužku a o 14:14 sme všetci spoločne zahúkali. Niektorí prišli do Bratislavy. Bola to každého individuálna akcia, lebo to nebol ani protest, ani zhromaždenie. Každý bol sám za seba. Zatlieskali sme a po skončení akcie ma polícia predviedla na výsluch. Bol som zadržaný v cele predbežného zadržania štyri hodiny. Musím povedať, že policajti boli veľmi slušní.

Čo uviedli ako dôvod zadržania?

