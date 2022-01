Kraj s plánom pre Turzovské kúpele mešká. Dobehnúť to chce za tri mesiace

Vila Praha padne, na jej základoch postavia novú.

TURZOV. Ako by mali do budúcna fungovať Turzovské kúpele, akým smerom by sa mali uberať, aká cieľová skupina by bola pre Gelnický okres najväčším ekonomickým prínosom a akú kapacitu návštevníkov by dokázali obslúžiť.

To sú základné otázky, na ktoré Košický samosprávny kraj nevedel odpovedať v čase, keď kedysi známy kúpeľný komplex vlani kupoval za 346-tisíc eur.

Otázniky nad projektom visia stále, aj keď minulý rok na jar prezentoval, že o pár mesiacov neskôr, teda v septembri, by už mali byť známe výsledky štúdie rozvoja kúpeľov.

Župa pod vedením Rastislava Trnku (nezávislý) priznáva, že s týmto pre kúpele dôležitým dokumentom mešká.

