Treskúci mráz má v noci potrápiť Spiš a Gemer. Teplomer klesne skoro na mínus 20 stupňov

Pravoslávne sviatky sú tradične ľadové.

SPIŠ. Hovorí sa, že až na pravoslávne Vianoce k nám prichádza poriadna zima.

A počasie aj tohto roku dáva tejto tradícii za pravdu. Aj časť východného Slovenska má totiž počas nasledujúcej noci zasiahnuť treskúci mráz.

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal varovanie pre okresy Stará Ľubovňa, Kežmarok, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča, dokonca aj pre okres Rožňava.

Podľa ich predpovedí čaká tieto regióny ojedinele minimálna teplota vzduchu od mínus 15 do mínus 18 stupňov Celzia. Takáto ľadová zima by mala trvať od večera 7. januára do nasledujúceho rána, približne do 9. hodiny.

Hoci očakávaný mráz v danej ročnej dobe nie je pre Spiš zriedkavý, odborníci predsa len nabádajú k opatrnosti. Takáto nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch a môže spôsobiť poškodenie zdravia.