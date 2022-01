Parkoviská boli plné, Štrbské Pleso museli pre dopravu uzavrieť

Pekné počasie vylákalo ľudí von.

VYSOKÉ TATRY. Každý, kto čo i len trochu mohol, si vzal v piatok voľno a na záver sviatočného obdobia si tak doprial predĺžený víkend.

A zdá sa, že väčšina si to nasmerovala do Vysokých Tatier. Cesty vedúce do najznámejších stredísk totiž priam praskali vo švíkoch a dostať sa tam autom si vyžadovalo veľkú dávku trpezlivosti.

Kilometrové kolóny

Od rána sa na cestách tvorili zápchy a dokonca ešte aj o 14. hodine dopravný servis varoval vodičov, že Štrbské Pleso museli pre osobnú dopravu uzavrieť.

