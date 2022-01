Mimoriadny cestovný poriadok sa ruší. Električky v Tatrách prejdú na pôvodný grafikon

Zmeny sa dotknú aj autobusovej dopravy.

V električkách očakávajú menej turistov, no využijú ich žiaci a zamestnanci. (Zdroj: FB/Ministerstvo dopravy a výstavby)

POPRAD, VYSOKÉ TATRY. Zmena cestovných poriadkov električiek aj autobusov sa dotkne aj Tatier.

Tatranské električky už od nedele 9. januára nebudú jazdiť v obmedzenom režime, ale pôjdu podľa platného grafikonu.

Hoci vo Vysokých Tatrách už turistov podľa Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry očakávajú vzhľadom na končiace sa zimné prázdniny pomenej, ranné chýbajúce spoje využijú žiaci a zamestnanci.

V Tatrách sa končí platnosť mimoriadneho covid grafikonu, ktorý trval 21.

Informovala o tom Železničná spoločnosť Slovensko.

„Od pondelka 10. januára príde aj k menším zmenám v cestovných poriadkoch autobusov. Po pilotnej prevádzke taktovej dopravy autobusový dopravca SAD Poprad vypočul niektoré pripomienky aj od nášho Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry a viacerých podnikateľských subjektov. Od pondelka 10. januára by mali zaradiť spoje, vďaka ktorým sa budú môcť zamestnanci z hotelov a reštaurácií dostať domov aj po večernej zmene,“ priblížilo združenie aj rozhodnutie spoločnosti SAD Poprad.

Najčastejšie boli podľa neho pripomienkované večerné spoje, ktoré boli zrušené a teraz by mali byť obnovené.

Malo by ísť napríklad o spojenie z Tatranskej Lomnice do Popradu či zo Starého Smokovca do Lendaku.

