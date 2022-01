Na Gerlachovskom štíte sa stratili traja poľskí turisti. Pátranie pokračuje

Záchranári budú v pátraní pokračovať.

VYSOKÉ TATRY. V masíve Gerlachovského štítu sa v piatok stratili traja poľskí turisti.

Horskú záchrannú službu (HZS) požiadal o pomoc ich kamarát, taktiež Poliak, ktorý tiesňovú linku kontaktoval prostredníctvom poľskej záchrannej služby TOPR.

O prípade informovala HZS na sociálnej sieti.

Popoludní sa už neozývali

Pôvodne vyrazili z Poľska do Tatier štyria kamaráti. Na Gerlach sa vybrali cez Batizovskú próbu.

Jeden zo skupiny však pokračoval do Sedla Ostrva. S kamarátmi sa však mal stretnúť večer pri aute, ktoré bolo zaparkované v Tatranskej Polianke.

Posledný telefonický kontakt medzi skupinou a ním prebehol medzi 10.00 a 11.00 hod. Trojica kamarátovi oznámila, že vystupujú Batizovskou próbou, no pre ťažké podmienky by im to malo trvať dlhšie ako mali naplánované.

Svoj návrat späť odhadli približne na 17.00 hod., no nakoniec sa nevrátili ani do polnoci. Telefóny nezdvíhali a neodpovedali ani na SMS správy.

Muž preto požiadal o pomoc záchranárov.

Podľa lokalizácie telefónov boli stále v horách

“Po telefonickom preverení, či sa trojica nenachádza na Sliezskom dome, odišiel na terénnom aute preveriť cestu na Sliezsky dom záchranár HZS. Keďže trojicu Poliakov nebolo vidieť zostupovať, ešte v noci spoločne s ďalšími dvoma záchranármi pokračovali zo Sliezskeho domu pod Batizovskú próbu,” uviedli záchranári s tým, že ani tam poľských turistov nebolo vidieť.

O pomoc preto operátor tiesňovej linky HZS požiadal Stálu službu Prezídia policajného zboru.

Lokalizáciou mobilných telefónov bolo potvrdené, že turisti sa stále nachádzajú v horách. Záchranári preto v akcii pokračovali.

“O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá hneď ráno preletela s dvoma záchranármi HZS oblasť zo vzduchu. O súčinnosť bola požiadaná aj Letka Ministerstva v SR, ktorá po prílete vyzdvihla z heliportu ďalších štyroch horských záchranárov a opätovne prepátravali oblasť Gerlachovského štítu, a to z Batizovskej aj Velickej doliny. Vo Velickej doline boli v rámci súčinnosti vysadení tiež záchranári TOPR-u zo Zakopaného so zariadením na lokalizáciu telefónnych prístrojov,” opísali horskí záchranári ďalší postup.

Aj napriek všetkej snahe záchranárov sa však v sobotu nezvestné osoby nepodarilo nájsť.

V pátraní sa bude ďalej pokračovať.