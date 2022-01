Troch nezvestných poľských turistov našli záchranári mŕtvych

Stratili sa v piatok v masíve Gerlachovského štítu.

VYSOKÉ TATRY. Pátranie po troch poľských turistoch, ktorí sa v piatok stratili v masíve Gerlachovského štítu, sa skončilo tragicky.

Podľa portálu tvnoviny.sk ich našli mŕtvych.

Horskú záchrannú službu požiadal o pomoc ich kamarát, taktiež Poliak, ktorý tiesňovú linku kontaktoval prostredníctvom poľskej záchrannej služby TOPR.

Pôvodne vyrazili z Poľska do Tatier štyria kamaráti. Na Gerlach sa vybrali cez Batizovskú próbu.

Jeden zo skupiny však pokračoval do sedla Ostrva. S kamarátmi sa však mal stretnúť večer pri aute, ktoré bolo zaparkované v Tatranskej Polianke.

Ťažké podmienky

Posledný telefonický kontakt medzi skupinou a ním prebehol medzi 10.00 a 11.00 hod.

Trojica kamarátovi oznámila, že vystupujú Batizovskou próbou, no pre ťažké podmienky by im to malo trvať dlhšie, ako mali naplánované.

Svoj návrat späť odhadli približne na 17.00 hod., no nakoniec sa nevrátili ani do polnoci. Telefóny nezdvíhali a neodpovedali ani na SMS správy.

V sobotu po nich pátrali celý deň, no bez úspechu.

Lokalizácia ich mobilov ukázala, že sú stále v horách. Pátrali po nich tak horskí ako aj leteckí záchranári.

Horská záchranná služba v nedeľu nadránom upozornila návštevníkov hôr, že vo vysokohorskom prostredí takmer všetkých horských oblastí pretrvávajú mimoriadne nepriaznivé podmienky.

"Všetky výškové pásma pásma sú pokryté tvrdým snehom a ľadom! Hrozí veľké nebezpečenstvo pošmyknutia sa! Odporúčame použiť stúpacie železá a kompletnú zimnú výzbroj aj výstroj, resp. zvážte pohyb v takýchto podmienkach."

Šesť zásahov v jeden deň

Náročné podmienky dokazuje aj početnosť výjazdov horských záchranárov. V sobotu zasahovali okrem prípadu poľských turistov ešte šesťkrát.

Ako prvá prišla žiadosť o pomoc pre slovenskú turistku, ktorá si poranila členok na turistickom chodníku Starý Smokovec – Hrebienok.

Na mieste nehody bola ošetrená a transportovaná do Starého Smokovca, kde bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

Krátko na to kontaktovali horskú záchrannú službu dvaja turisti, ktorí uviazli na turistickom chodníku pod Veľkou Svišťovkou v smere od Chaty pri Zelenom plese.

„Nachádzali sa v zľadovatenom teréne, odkiaľ sa báli pokračovať a návrat späť v takýchto podmienkach neprichádzal do úvahy,“ informujú záchranári.

Požiadali preto o súčinnosť Letku ministerstva vnútra. Po prílete do uvedenej lokality oboch turistov spoločne so záchranármi za pomoci vrtuľníka evakuovali z terénu.

„Turisti boli vysadení na heliporte v Tatranskej Lomnici, odkiaľ boli terénnym autom transportovaní do Starého Smokovca. Keďže dvojica turistov bola bez zranení, ďalej na vlastnú žiadosť pokračovali samostatne.“

Štvorica turistov uviazla

Žiadosť o pomoc prišla aj z Malej Studenej doliny. Pod Veľkým Hangom spadla turistka, ktorá si podľa oznamovateľa pádom dlhým približne 200 metrov spôsobila vážny úraz hlavy.

Po príprave na letecký transport bola pacientka za pomoc navijaka evakuovaná z terénu a transportovaná na heliport v Starom Smokovci, kde bola odovzdaná do starostlivosti privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci.

Hneď potom záchranári zasahovali na sánkarskej dráhe pod Hrebienkom, kde si slovenský turista poranil nohu.

Po ošetrení a odovzdaní pacienta sa opäť vrátili na Hrebienok, kde si ďalší turista bolestivo poranil rameno.

„Posledná žiadosť o pomoc prišla z magistrály. Približne v miestach včerajšieho pádu slovenskej turistky sa nachádzala uviaznutá štvorica turistov spolu s ich psíkom, ktorá sa obávala ďalšieho postupu na zľadovatenom teréne.“

Horskí záchranári s leteckými záchranármi spoločne evakuovali uviaznuté osoby z terénu a letecky ich transportovali ku Sliezskemu domu.