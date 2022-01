Kežmarčan opakovane útočil na svoju manželku, vyhrážal sa jej zabitím

Už čelí obvineniu.

KEŽMAROK. Obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania čelí 36-ročný muž z mesta Kežmarok, ktorý opakovane psychicky i fyzicky atakoval svoju manželku. O prípade informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Naposledy malo k agresívnemu konaniu muža dôjsť začiatkom tohto roka, keď svoju manželku v noci zobudil a požadoval od nej 50 eur. Žena, keďže chcela predísť hádke a konfliktom, mu vyhovela.

"Popoludní manžel prišiel domov pod vplyvom alkoholu a žene sa opäť vyhrážal ublížením na zdraví i zabitím. Žena odišla do inej izby, no muža agresivita neprešla. Skončilo to tým, že uhasil ohorok z cigarety na jej krku," doplnila Ligdayová s tým, že žena následne z bytu utiekla.

Obvinený mal na ňu opakovane zaútočiť aj po jej večernom návrate domov. Po tomto útoku žena privolala políciu.

Polícia na obvineného spracovala podnet na väzobné stíhanie.