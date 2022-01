Poliaci v Tatrách padali 300 metrov, urobili zlé rozhodnutia, hovorí záchranár

Jeden mohol zakopnúť a strhnúť všetkých.

VYSOKÉ TATRY. Horská záchranná služba našla po takmer celovíkendovom pátraní po trojici nezvestných Poliakov pod Kotlovým štítom všetkých mŕtvych.

Pôvodne vyrazili z Poľska do Tatier štyria, no jeden zo skupiny pokračoval do Sedla pod Ostrvou. S kamarátmi sa mal stretnúť v piatok večer pri aute, ktoré bolo zaparkované v Tatranskej Polianke. Nedorazili, a tak zalarmoval záchranárov.

Náčelník Horskej záchrannej služby Miroslav Živčák opisuje, že po výrazných otepleniach, aké boli posledné dni, a po následnom ochladení bez zrážok mávajú záchranári nápory zásahov v teréne.

V prípade zosnulých Poliakov vidí pochybenie aj v členovi tímu, ktorý ich sprevádzal. Turisti si navyše na výstup na Gerlachovský štít vybrali trasu, ktorá pre zimné mesiace nie je veľmi vhodná.

Ľudí upozorňuje, že v súčasnosti je aj na značených trasách, ako je napríklad prechádzka na Zamkovského chatu, potrebné nepodceniť výbavu a vybrať sa tam minimálne s paličkami a mačkami.

Živčák odpovedá na otázky Korzára a detailne opisuje celú záchrannú akciu.

Troch nezvestných poľských turistov našli záchranári v nedeľu mŕtvych. Stratili sa v masíve Gerlachovského štítu. Ako dlho boli nezvestní?

- Hlásenie nám prišlo o polnoci z piatka na sobotu. Volali sme hneď aj na Sliezsky dom, či tam medzičasom neprišli. Keďže im zvonil telefón, ale nikto nedvíhal, pátracia skupina vyrazila ešte v noci do oblasti západného Gerlachu, lebo prišla požiadavka, že pravdepodobne vystupovali západnou Batizovskou próbou. Do rána však boli záchranári neúspešní, tak sa aktivovala aj letka ministerstva vnútra.

