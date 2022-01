Hámora zasypala v Himalájach lavína, aj tak sa do nich horolezec tento rok vráti

Verí, že sa pandémia upokojí.

POPRAD. Slovenský horolezec Peter Hámor sa chystá na expedíciu do Himalájí aj tento rok, konkrétny cieľ však ešte nemá.

Potvrdil, že so svojimi spolulezcami zvažujú viaceré alternatívy, rozhodnú sa aj podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Verím, že tento rok bude po športovej stránke rovnaký ako predošlé a že sa mi podarí v marci odísť do Himalájí a v júni sa vrátiť späť,“ uviedol Hámor.

Lockdown aj pre expedície

V súčasnosti je podľa neho veľmi ťažké niečo plánovať v predstihu, najmä pre rýchlo meniacu sa situáciu vo svete i v samotnom Nepále v súvislosti s novým koronavírusom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Horolezec Hámor: Tatry sú už na hrane s tým, čo dokážu uniesť Čítajte

„Keď je tam lockdown, tak autá sú odparkované, lietadlá nelietajú a nikam sa nedostanete. A to znamená koniec expedíciám, ako to bolo posledné dva roky. Verím, že tento rok sa situácia upokojí a podarí sa nám dostať do kopcov. Čo sa týka konkrétneho cieľa, tak to je vec, ktorú teraz riešime, pretože plánov je viac. Máme v hre Dhaulágirí, Manaslu alebo výstup v oblasti Kančendžongy,“ prezradil Hámor.

Potenciálny cieľ

Uplynulý rok sa mu nepodarilo vystúpiť na jednu z himalájskych osemtisícoviek Dhaulágirí. Poveternostné podmienky boli veľmi nepriaznivé a napokon sa s ďalšími horolezcami tešili, že sa im podarilo vrátiť sa späť dole.

Tento vrchol bol pritom Hámorovým cieľom v posledných troch expedíciách. Aj napriek tomu Popradčan hodnotí vlaňajšok pozitívnejšie ako rok 2020.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Peter Hámor na vrchol osemtisícovky nešliapne. Len sa ho dotkne Čítajte

„Expedície prebehli tak, ako sme plánovali, škoda toho záveru, že nás zasypala lavína vo výške 7000 metrov nad morom a museli sme sa otočiť. Aj preto Dhaulágiri ostal ako potenciálny cieľ na ďalšie obdobie, ale či to bude tento rok, alebo si dáme prestávku s týmto vrcholom, to uvidíme.“

Veľa podľa neho závisí od toho, v akom rozpoložení bude celý tím. Skonštatoval, že vždy je to o dohode a nemá zmysel ťahať kolegov do projektov, o ktorých nie sú presvedčení, pretože ich nevyburcujú do výkonov.

Rebríčkom nefandí

V súčasnosti sa slovenský horolezec plne pripravuje na novú sezónu. Trávi čas v posilňovni a predovšetkým veľa behá.

„Mám stanovený tréningový plán, aby som bol fyzicky pripravený na ciele, ktoré som si stanovil. Lezenie je súčasťou tréningu, ale je za odmenu,“ skonštatoval držiteľ koruny Himaláji, ktorého nedávno internetový portál Explorersweb zaradil medzi 100 najlepších bádateľov sveta.

Obsadil 64. miesto a on sám to považuje za akúsi spätnú väzbu toho, čo sa mu podarilo v živote dosiahnuť. Na druhej strane nie je veľkým fanúšikom takýchto rebríčkov.

„To sú všetko subjektívne veci, ktoré jedných potešia, iných zarmútia a niekoho nahnevajú. Na jednej strane ma to teší, lebo s týmto webom sme v kontakte, od kedy som začal liezť a majú zmapované moje aktivity, ale takéto hodnotenie nie je veľmi objektívne,“ dodal na záver.